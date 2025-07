Da sabato 5 luglio si apre ufficialmente la stagione dei saldi estivi in Sicilia, con una durata prevista di 60 giorni secondo quanto stabilito dal calendario regionale. Per molti commercianti rappresenta un’opportunità decisiva per smaltire le rimanenze di magazzino e generare liquidità in un periodo ancora segnato da incertezze economiche. La fase delle vendite di fine stagione è molto attesa anche dai consumatori, che potranno beneficiare di sconti significativi su una vasta gamma di prodotti.

Assoesercenti: “Una boccata d’ossigeno per le piccole imprese”

Assoesercenti Sicilia, voce delle piccole e medie imprese del commercio tradizionale, sottolinea l’importanza strategica dei saldi per il tessuto commerciale locale. “Dopo mesi complicati – afferma il presidente Salvo Politino – i saldi rappresentano una delle poche leve rimaste per attrarre clientela, rilanciare le vendite e resistere alla concorrenza dell’e-commerce. Ma sono anche un’opportunità per le famiglie di accedere a prodotti di qualità a prezzi contenuti”. L’associazione ribadisce il ruolo sociale e culturale del commercio di prossimità: anima le città, crea lavoro e rafforza il legame con i territori.

Moda e fiducia: “Scegliere i negozi del territorio è un gesto di valore”

Dal comparto moda arriva un appello forte alla clientela: “I saldi sono fondamentali per il nostro settore – dichiara Cristiana Anfuso, responsabile regionale di Assomoda –. È il momento per consolidare la fiducia dei clienti, offrendo trasparenza, qualità e accoglienza. Sostenere i negozi locali significa difendere lavoro, identità e relazioni umane”.

Assoesercenti ricorda agli operatori l’obbligo di rispettare le normative sui saldi: prezzi chiari (con indicazione di sconto e prezzo finale), qualità invariata rispetto al periodo precedente e diritto di sostituzione degli articoli difettosi. L’associazione seguirà le imprese offrendo assistenza legale, materiale promozionale e supporto operativo per l’intero periodo.