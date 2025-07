Bonus fotovoltaici: a partire da ieri, 8 luglio 2025, tutte le aziende potranno presentare domanda per accedere al bonus fotovoltaico, un incentivo economico pensato esclusivamente per le PMI. Il contributo coprirà fino al 50% delle spese sostenute per realizzare programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, utilizzando impianti fotovoltaici o minieolici.

Di seguito una guida dettagliata su come funziona e come richiederlo.

Bonus fotovoltaici, come funziona

Il bonus fotovoltaico per le PMI consiste in contributi a fondo perduto volti a supportare gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nell’autoproduzione di energia elettrica tramite impianti solari fotovoltaici o minieolici. Il meccanismo prevede una procedura “a domanda”, in cui i contributi vengono assegnati secondo una graduatoria basata sulla valutazione delle richieste ricevute:

ogni progetto presentato viene esaminato e valutato, e i finanziamenti vengono distribuiti in ordine di punteggio fino all’esaurimento delle risorse disponibili;

Si ricorda che il Decreto del 13 novembre 2024, in linea con le direttive del PNRR, ha stanziato un budget complessivo di 320 milioni di euro per questa misura, di cui il 40% è riservato alle Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Le PMI destinatarie del bonus sono le Piccole, Micro o Medie imprese (PMI) di cui: le medie imprese che occupano meno di 250 persone, con un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro;

le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

le micro imprese che occupano meno di 10 persone e hanno un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Bonus fotovoltaici, requisiti

Le imprese dovranno: