Il rettore Francesco Priolo ha incontrato questa mattina il professor Enrico Foti, recentemente eletto come nuovo rettore dell’Università di Catania per il mandato 2025-2031. L’incontro, che si è svolto negli uffici del Palazzo centrale, ha visto la partecipazione anche della prorettrice Francesca Longo e del direttore generale Corrado Spinella.

Al termine del colloquio, il rettore Priolo ha sottolineato: “oggi diamo il via a un percorso – ha dichiarato il rettore Priolo, al termine del colloquio – finalizzato a un sereno passaggio di consegne: una fase di transizione che prevede anche il progressivo coinvolgimento del prossimo rettore su quei temi che avranno una ricaduta nell’immediato futuro dell’Università”.

I ringraziamenti del rettore Priolo

Già questa mattina il rettore Francesco Priolo si era espresso sulla sua pagina Facebook, riguardo al recente passaggio di consegne. Nel frattempo, il nuovo rettore Enrico Foti ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che lo hanno sostenuto durante il percorso elettorale e nel suo impegno per l’Università. In particolare, ha ringraziato i 754 colleghi tra docenti e studenti, così come i 512 membri del personale tecnico e amministrativo che gli hanno dato fiducia con il loro voto. Un ringraziamento speciale è andato al Dipartimento DICAR, suo dipartimento di appartenenza, che gli ha sempre assicurato un supporto costante. Foti ha voluto esprimere gratitudine anche al suo team, definito una squadra tenace e magnifica, e allo staff Comunicazione, con Elisa Toscano e Grazia Calanna, per l’affiancamento durante una campagna elettorale efficace e incisiva. Infine, ha voluto riconoscere il prezioso contributo del Decano, della Commissione Elettorale, dell’Ufficio Comunicazione d’Ateneo, della stampa e di tutti gli stakeholder, enti, associazioni, ordini professionali e istituzioni del territorio che hanno accompagnato e sostenuto questo importante momento per l’Università di Catania.