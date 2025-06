Bandi CPI 2025: I Bandi CPI 2025 avviano ufficialmente la selezione per l’assunzione di 159 operatori del Ministero dell’Interno. Si tratta di posti a tempo indeterminato, suddivisi tra 121 operatori amministrativi e 38 operatori tecnici, distribuiti su tutto il territorio nazionale. La particolarità di questa procedura è che non si tratta di un concorso pubblico classico, ma di una selezione pubblica tramite Centri per l’Impiego (CPI).

Il meccanismo prevede che ogni Centro per l’Impiego (CPI) pubblichi il proprio bando. Per partecipare è sufficiente aver assolto l’obbligo scolastico, quindi è richiesta solo la licenza media, senza bisogno di diploma o laurea. Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso i CPI di riferimento e secondo le modalità specificate nei bandi regionali.

Dove sono già attivi i Bandi CPI 2025

I primi Bandi CPI 2025 già pubblicati riguardano le Regioni Basilicata e Calabria:

CPI di Matera (Basilicata): 1 posto per operatore tecnico. Domande entro il 4 luglio 2025.

1 posto per operatore tecnico. Domande entro il 4 luglio 2025. CPI di Crotone (Calabria): 1 posto per operatore amministrativo e 1 per tecnico. Anche qui, scadenza al 4 luglio 2025.

Man mano che le altre Regioni attiveranno i propri bandi, l’elenco sarà aggiornato. È quindi fondamentale monitorare i siti dei CPI regionali e iscriversi alle newsletter e ai canali Telegram dedicati.

Come si svolge la selezione e quali sono i requisiti

L’avviamento a selezione prevede due fasi principali:

Formazione della graduatoria da parte del CPI, in base a parametri come disoccupazione, reddito, carichi familiari e età. Prove di idoneità organizzate dal Ministero dell’Interno, che consistono in un colloquio orale (su ordinamento ministeriale e doveri del dipendente pubblico) e una prova pratica:

Amministrativi : uso strumenti informatici, riordino fascicoli.

: uso strumenti informatici, riordino fascicoli. Tecnici: montaggio/smontaggio arredi, piccole manutenzioni.

Tra i requisiti generali: cittadinanza italiana o UE, maggiore età, condotta irreprensibile, iscrizione al CPI e possesso di una PEC personale per ricevere comunicazioni ufficiali.

Sedi disponibili in tutta Italia

I posti sono distribuiti negli Uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno in ben 18 regioni italiane, tra cui: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Calabria, Puglia e molte altre. Gli interessati possono consultare il documento ufficiale con la mappa delle sedi per scegliere dove presentare domanda.