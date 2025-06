Una tragedia ha scosso la città di Messina nella mattinata di oggi. Intorno alle ore 8.30, una donna di 49 anni è morta dopo essere precipitata dal terzo piano del parcheggio multipiano Cavallotti, situato in una zona centrale della città, nei pressi del terminal dei bus Atm. La vittima, originaria di Catania ma da tempo residente a Messina, è stata ritrovata senza vita vicino all’ingresso dell’autostazione, in una zona subito delimitata dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Intervento immediato dei soccorsi, ma per la donna non c’era nulla da fare

Non appena scattato l’allarme, sul posto sono giunti gli agenti delle volanti della polizia di Stato e un’ambulanza del 118. I soccorritori, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, avvenuto con ogni probabilità sul colpo a seguito del violento impatto con il suolo. L’area è stata rapidamente transennata per permettere agli inquirenti di svolgere i rilievi necessari e garantire la sicurezza della zona.

Indagini in corso: nessuna pista esclusa

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le prime ipotesi sul tavolo non escludono alcuna possibilità: si indaga sia sull’eventualità di un gesto volontario, sia sull’ipotesi di un incidente. Per fare chiarezza, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne alla struttura del parcheggio Cavallotti. Le riprese potrebbero fornire elementi utili a comprendere se la donna fosse sola al momento della caduta o se siano presenti altri soggetti coinvolti.

Il nome della vittima non è stato ancora reso noto in via ufficiale, in attesa della comunicazione ai familiari. La salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico universitario di Messina per gli accertamenti del caso, e non si esclude che venga disposta l’autopsia.