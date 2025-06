Meteo Sicilia: l’anticiclone africano fa ormai da protagonista su tutte le Regioni del Mediterraneo, e in questo contesto la Sicilia è una delle più colpite da questa intensa ondata di calore. Il caldo estivo, atteso ma non sempre ben gestito, sta caratterizzando in maniera decisa questa fase di fine giugno. Le condizioni meteorologiche sono chiare: nessuna pioggia all’orizzonte, cielo sereno, umidità contenuta e temperature in costante aumento, specie nei grandi centri urbani e nelle zone interne. In questi giorni il caldo sahariano ha preso il sopravvento, facendo schizzare le temperature ben oltre i 35 gradi in molte zone della Sicilia. Da Palermo a Siracusa, da Trapani a Ragusa, fino a Caltanissetta e Catania, la situazione è la stessa: cieli sereni, sole pieno e valori termici nettamente superiori alla media stagionale.

L’anticiclone africano domina il Mediterraneo: le città Siciliane al caldo

Le previsioni parlano chiaro: l’anticiclone africano si rinforzerà ulteriormente nei prossimi giorni, consolidando una fase di stabilità meteorologica che si protrarrà almeno fino al weekend. Le temperature massime oscilleranno tra i 30 e i 37°C, con punte anche superiori nelle zone interne e pianeggianti. La mancanza di ventilazione significativa contribuirà a rendere il caldo più opprimente, specialmente durante le ore centrali della giornata.

Le località costiere come Trapani, Agrigento, Catania e Siracusa potranno beneficiare di brezze marine che mitigheranno leggermente la calura, ma sarà comunque importante prestare attenzione. Il Ministero della Salute ha già classificato diverse città siciliane come “a rischio moderato o elevato” per gli effetti del caldo sulla salute pubblica, specie per anziani, bambini e soggetti fragili.

Meteo Sicilia, lunedì 23 giugno: caldo in aumento

Il bollettino meteo è chiaro: lunedì e martedì saranno due giornate dominate da condizioni di bel tempo generalizzato. Il cielo sarà praticamente sempre sereno, senza alcuna nuvola significativa. Dominio anticiclonico deciso, con tempo stabile e soleggiato su tutta l’isola.

Le temperature massime oscilleranno tra i 30° e con punte oltre i 36°C nelle zone interne di Enna, Agrigento e Caltanissetta, con valori minimi in lieve ma costante aumento. Nello specifico, a Catania la giornata odierna è iniziata con sole pieno e cielo velato solo in alcuni momenti. La temperatura massima si è attestata sui 30°C, che si raggiungerà attorno alle ore 13:00, mentre la minima ha toccato i 22°C nelle prime ore del mattino. I venti, moderati da Est-Sud-Est, contribuiscono a mantenere il clima leggermente ventilato, senza però offrire un vero sollievo dalla calura. Sensazione di afa più accentuata nei quartieri interni e meno ventilati.

Meteo Sicilia, martedì 24 giugno

Situazione in Sicilia: L’anticiclone si rafforza ulteriormente, portando una giornata tra le più calde di questa prima parte d’estate, il cielo completamente sereno, sole ininterrotto e temperature ancora in crescita, con valori massimi diffusi tra 31°C e 36°C, localmente anche 37°C nell’entroterra nisseno e ennese. Lieve aumento delle temperature notturne, che iniziano a diventare fastidiose, in un contesto completamente soleggiato dal mattino fino a sera. Nessuna nuvola in vista, né tantomeno precipitazioni.

In particolare a Catania sarà una giornata molto calda, infatti la temperatura minima sarà di 24°C, mentre la temperatura massima 31°C, ma con percezione vicina ai 34-35°C nelle ore centrali. Nessuna copertura nuvolosa, visibilità ottima e umidità moderata, con ventilazione debole, quindi scarsa dispersione del calore soprattutto nei quartieri più edificati. La qualità dell’aria sarà ancora buona, ma attenzione alla stagnazione dell’aria in zone trafficate, secondo l’esperto meteorologo Lorenzo Tedici: “martedì sarà la giornata più critica in termini di esposizione al sole e stress termico, consiglio la massima cautela tra le 12:00 e le 16:00 essendo le ore più critiche”.

Meteo Sicilia, mercoledì 25 giugno: caldo stabile

La tendenza si conferma anche per mercoledì. Le previsioni annunciano un altro giorno di cielo limpido e sole pieno, con temperature alte e fino a 35° gradi, soprattutto nelle province di Siracusa, Catania e Caltanissetta.

A Catania, il clima sarà asciutto e secco, senza rischio di piogge e con una qualità dell’aria definita “buona”, grazie alla lieve ventilazione da Nord-Est nelle ore serali. Una condizione meteorologica favorevole per attività all’aperto, turismo, mare, ma anche da affrontare con prudenza nelle ore centrali del giorno. Mercoledì segna una fase di stabilizzazione del caldo, con condizioni ideali per mare, turismo e attività esterne, purché si mantenga l’idratazione. Il sole e il bel tempo sono una benedizione per il turismo locale. I litorali della Playa, le escursioni sull’Etna, i locali all’aperto del centro storico in via Etnea tornano a riempirsi di persone, offrendo giornate perfette per godersi la città e le sue bellezze naturali. Ma le alte temperature richiedono attenzione. Con massime costantemente sopra i 30°C, anche per i prossimi giorni, è fondamentale adottare comportamenti corretti per evitare colpi di calore, disidratazione e altri rischi legati all’esposizione prolungata al sole.