Meteo Sicilia: con l’arrivo del solstizio, la Sicilia si prepara a dare ufficialmente il benvenuto all’estate anche se ancora con giornate che mescolano caldo, sole e qualche incertezza atmosferica. Questo fine settimana infatti, sarà caratterizzato da un alternarsi di nuvole e schiarite, con un inizio instabile con possibili brevi piogge, che lascerà presto spazio a cieli sereni e caldo crescente, regalando un clima ideale per le prime giornate al mare o le passeggiate all’aperto.

Ecco di seguito, tutte le informazioni meteo per questo fine settimana.

Meteo Sicilia: Venerdì 20 giugno

Il weekend si apre con cieli variabili sulla Sicilia, la giornata di oggi vedrà un inizio all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dell’Isola, in particolare lungo le coste. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, l’atmosfera si farà più instabile, soprattutto nelle zone interne dell’Isola, dove non si escludono rovesci e locali temporali. Le temperature massime si attesteranno tra i 22°C di minima e i 30°C di massima, mentre i valori notturni rimarranno pressoché stabili, garantendo un clima mite anche nelle ore serali. È attivo inoltre, un avviso di allarme giallo per piogge e temporali sull’intera regione fino alle 20:59 CEST: è quindi consigliabile avere un ombrello a portata di mano e prestare attenzione a possibili disagi nelle attività all’aperto.

Meteo Sicilia: Sabato 21 giugno

La giornata di domani, sabato 21 giugno, si profila come quella più stabile del fine settimana: grazie alla presenza dell’anticiclone africano saranno garantite condizioni di bel tempo su tutta la regione. Il sole splenderà senza difficoltà in un cielo per lo più sereno, disturbato solo da lievi e sporadiche velature. Le temperature saranno in deciso aumento, con valori massimi compresi tra i 27 e i 34 gradi e una minima che si attesterà intorno ai 20°C, portando su tutta l’Isola un clima pienamente estivo ma senza il caldo eccessivo, ideale per attività all’aperto e giornate al mare.

Domenica 22 giugno

Quella di domenica 22 giugno, sarà una giornata segnata da un clima decisamente estivo, con temperature elevate che raggiungeranno punte di 32 gradi, mentre le minime si manterranno intorno ai 20 gradi. Tuttavia, accanto al caldo, tornerà anche una certa instabilità atmosferica, in particolare nel pomeriggio e in serata, quando su alcune aree interne della Sicilia potrebbero svilupparsi rovesci e temporali sparsi. La zona di Catania potrebbe restare in parte al riparo dai fenomeni più intensi, ma non si esclude del tutto la possibilità di brevi precipitazioni, soprattutto nelle aree collinari e montane circostanti.