Meteo Sicilia: dopo giorni di caldo intenso con punte fino a 38 gradi, in Sicilia è stata diramata per oggi l’allerta gialla. Previsti per la giornata di oggi diversi rovesci, anche a carattere temporalesco. Il maltempo interesserà l’intera regione e si protrarrà anche nella giornata di domani. A partire da venerdì , però, la situazione meteorologica migliorerà nettamente. Tornerà il sole su tutta l’isola e le temperature saranno nuovamente in salita, con valori sopra la media stagionale. Di seguito tutte le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, allerta gialla diramata per oggi

Prevista per oggi allerta meteo gialla in tutta la Sicilia!

Per la giornata di oggi sarà previsto un calo della pressione atmosferica su tutta la Sicilia, il tempo sarà quindi un po’ instabile. Cieli coperti su tutto il territorio, unica eccezione la città di Ragusa, previste piogge e schiarite sul capoluogo di Palermo, forti temporali nelle città di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Nel resto della Sicilia i cieli si presenteranno coperti con diverse nubi sparse.

Le città più calde saranno Agrigento, Messina e Caltanissetta con massime di 30 gradi. Nella nostra città di Catania saranno invece previsti ben 28 gradi.

Meteo Sicilia, giovedì 19 giugno 2025

Per la giornata di domani, giovedì 19 giugno, il tempo si presenterà nuvoloso e caratterizzato da qualche rovescio. Fin dal mattino ci saranno molte nuvole e non si esclude qualche pioggia isolata. Tuttavia, sarà nel pomeriggio che la situazione peggiorerà: sono attesi temporali sparsi, localmente anche forti. Previsti temporali nel capoluogo di Caltanissetta, forti precipitazioni anche nelle città di: Agrigento, Catania, Enna, Palermo e Trapani. Nel resto della Sicilia il cielo si presenterà nuvoloso e coperto da qualche nube.

La città più calda sarà Siracusa, con temperature massime fino a 28 gradi. Seguiranno le città di: Agrigento, Enna, Messina, e Ragusa con temperature fino a 27 gradi.

Meteo Sicilia, venerdì 20 giugno 2025

Durante la giornata di venerdì le condizioni meteo smaglieranno. Il mal tempo si allontanerà dalla Sicilia e le temperature si alzeranno! Ancora qualche nube sparsa nelle città di Agrigento Caltanissetta Enna Ragusa e Trapani. La città più calda con massime fino a 31 gradi sarà Agrigento, seguita da Siracusa con ben 30 gradi. Per quanto concerne la nostra città di Catania la temperatura massima sarà di 28 gradi e la minima di 20 gradi.