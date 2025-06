Immissioni in ruolo scuola primaria 2025/26: Le immissioni in ruolo scuola primaria 2025 seguiranno due fasi distinte. La prima si svolgerà entro il 31 agosto 2025, attingendo da graduatorie già pubblicate alla medesima data, nel rispetto della normativa ordinaria (DL n. 255/01, convertito in L. 333/01). La seconda fase si concluderà entro il 31 dicembre 2025, coinvolgendo le graduatorie derivanti dai concorsi del PNRR pubblicate tra il 1° settembre e il 10 dicembre 2025. Questa seconda finestra operativa è stata resa possibile dalla deroga introdotta dal DL 45/2025, convertito nella legge n. 79/2025. I docenti assunti in questa seconda fase sceglieranno tra le sedi residue, accantonate appositamente prima dell’assegnazione delle supplenze annuali.

Ordine delle graduatorie per la scuola primaria

La procedura per le immissioni in ruolo scuola primaria 2025/26 prevede l’utilizzo del 50% dei posti disponibili dalle GaE (Graduatorie ad Esaurimento), dove ancora esistenti, e del restante 50% dalle GM dei concorsi, secondo un ordine ben preciso stabilito dalle istruzioni ministeriali. Si partirà con le graduatorie del concorso 2016, per poi proseguire con il concorso straordinario 2018, comprese le fasce aggiuntive. A questi seguiranno i vincitori del concorso ordinario 2020, e successivamente quelli del PNRR1 (DDG 2576/2023) e PNRR2 (DDG 3060/2024). In caso di pubblicazione ritardata delle GM PNRR2, i posti saranno accantonati fino alla loro disponibilità.

Immissioni in ruolo scuola primaria 2025/26: Scorrimento GPS, call veloce e idonei PNRR

Nel caso in cui, dopo lo scorrimento delle GM, restino ancora posti di sostegno vacanti e disponibili, questi verranno assegnati tramite GPS prima fascia e relativo elenco aggiuntivo, con incarico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. In caso di ulteriori disponibilità, verrà attivata la call veloce, che consente ai candidati di presentare domanda per una o più province della medesima regione. Inoltre, per l’anno scolastico 2025/26, sarà possibile assumere anche gli idonei dei concorsi PNRR1 e PNRR2, in misura non superiore al 30% dei posti a bando. Infine, eventuali posti residui saranno coperti dagli idonei del concorso ordinario 2020, previa rideterminazione del contingente autorizzato.