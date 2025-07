Concorso docenti PNRR2: Le graduatorie del concorso docenti PNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale Generale (DDG) n. 3059/2024, sono già state pubblicate e saranno utilizzate per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/26. Il concorso rappresenta una delle principali opportunità di reclutamento nel settore scolastico, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il potenziamento del personale docente nelle scuole italiane.

Concorso docenti PNRR2: La graduatoria di merito e l’integrazione del 30%

La graduatoria di merito del concorso docenti PNRR2 comprende un numero di candidati massimo pari ai posti previsti dal bando di concorso, salvo l’integrazione prevista dalla normativa vigente. Solo i candidati che hanno superato le prove concorsuali con il punteggio minimo richiesto sono inclusi in questa graduatoria.

Il Decreto Scuola n. 45/2025, convertito nella Legge n. 79 del 5 giugno 2025, introduce una novità importante: l’integrazione della graduatoria per un triennio dalla sua pubblicazione con i candidati risultati idonei alla prova orale, fino a un massimo del 30% dei posti messi a concorso. Questa misura consente di ampliare la platea degli assunti nel caso di posti residui, garantendo maggiore flessibilità alle immissioni in ruolo per il 2025/26.

Punteggi e criteri di graduatoria

La graduatoria di merito è stilata in base al punteggio complessivo ottenuto da ogni candidato, calcolato sommando il voto della prova scritta, della prova orale e i punti assegnati per i titoli valutati.

In caso di parità di punteggio, si applicano criteri specifici previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/1994, integrati da preferenze dichiarate dagli interessati secondo l’articolo 9, comma 2, del DDG 3059/2024. Questi criteri permettono di definire con precisione l’ordine di inserimento in graduatoria, assicurando un processo trasparente e meritocratico.

Concorso docenti PNRR2: Immissioni in ruolo anno scolastico 2025/26

Le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025/26 dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2025, utilizzando le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025. Grazie all’integrazione del 30%, prevista dal decreto legge n. 45/2025, in caso di posti ancora disponibili dopo le assunzioni ordinarie, potranno essere inseriti anche i candidati idonei che non avevano superato la prova orale con punteggio sufficiente.

Questa possibilità è particolarmente rilevante perché consente di superare il limite del 30% di integrazione in alcune circostanze specifiche, aumentando così le assunzioni da concorsi scuola PNRR, e favorendo un maggiore inserimento di personale qualificato.

Visualizzazione di riserve, precedenze e preferenze

Il decreto PA 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge a maggio 2025, ha inoltre previsto che nelle graduatorie di reclutamento del personale educativo e scolastico siano rese visibili, in un’area riservata ai partecipanti, tutte le riserve, precedenze e preferenze applicate. Questo sistema garantisce trasparenza nel processo di selezione, tutelando al contempo la privacy e minimizzando la diffusione di dati personali.

Il concorso docenti PNRR2 rappresenta una tappa fondamentale per il rinnovo del personale scolastico per il 2025/26. Le graduatorie di merito, arricchite dall’integrazione del 30% per i candidati idonei, permettono di assicurare una gestione più flessibile e capillare delle immissioni in ruolo. I candidati interessati devono monitorare le scadenze e le procedure di presentazione per non perdere l’opportunità di assumere un ruolo stabile nel sistema scolastico italiano.