Fondo Pensione Espero: il Fondo Pensione Espero, destinato al personale della scuola, entra in una nuova fase. Con il recente Accordo sottoscritto il 16 novembre 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato le modalità di adesione al fondo di previdenza complementare dedicato ai lavoratori del comparto scolastico. Le modifiche coinvolgono in particolare i neoassunti a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2019, per i quali sarà attivata una nuova procedura automatica di iscrizione tramite silenzio-assenso.

Adesione automatica al Fondo Pensione Espero: come funziona

Oltre alla possibilità di adesione volontaria, è ora prevista l’iscrizione automatica al Fondo Pensione Espero. Se il dipendente non manifesta opposizione entro nove mesi dalla comunicazione ufficiale ricevuta in fase di assunzione, verrà iscritto automaticamente al fondo.

Questa procedura si applica a tutti i neoassunti, con esclusione delle categorie indicate all’art. 2, lett. b) dell’Accordo. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di fornire una comunicazione scritta che illustri le modalità di adesione, i riferimenti al sito del Fondo Espero e le informazioni sul trattamento dei dati personali.

Applicazione retroattiva per assunti dal 2019

La nuova modalità di adesione non riguarda solo i nuovi assunti: è retroattiva per il personale scolastico in servizio con contratto a tempo indeterminato a partire dal 2019. In questi casi, i dirigenti scolastici devono fornire ora la comunicazione informativa. Da quel momento decorrono i nove mesi per esercitare il diritto di diniego.

Le segreterie dovranno registrare la data di consegna nel sistema SIDI. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, questa funzione sarà automatizzata.

Comunicazione dati al Fondo pensione Espero e gestione informatica

I dati dei dipendenti che non si oppongono all’iscrizione verranno trasmessi direttamente al Fondo Pensione Espero. Tra le informazioni inviate: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo PEC dell’istituto scolastico.

Il Fondo invierà tramite PEC al nuovo iscritto:

conferma di adesione e data effettiva;

informazioni sui flussi di finanziamento;

dettagli sul comparto d’investimento predefinito e le alternative disponibili;

istruzioni per il recesso volontario e link diretto alla piattaforma web.

Inoltre, il MEF-Noipa riceverà i codici fiscali dei nuovi aderenti per avviare le trattenute in busta paga.

Nuovi strumenti digitali e funzionalità SIDI

L’ambiente SIDI sarà potenziato con strumenti per:

scaricare e registrare l’informativa ricevuta;

esprimere eventuale diniego tramite l’area riservata Polis;

archiviare l’atto di nomina del Ministero come responsabile del trattamento dati.

Ogni mese, il sistema estrarrà l’elenco degli iscritti per silenzio-assenso e invierà i dati al Fondo Pensione Espero, garantendo una gestione sicura e trasparente.