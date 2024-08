Pagamenti pensioni settembre 2024: Poste Italiane comunica che in tutti i 128 Uffici Postali della provincia di Catania le pensioni del mese di settembre saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di settembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 118 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Pagamenti pensioni settembre 2024: carte di debito

I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Pagamenti pensioni settembre 2024: quando recarsi agli uffici postali

Per evitare assembramenti e tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.

Il calendario dei pagamenti

Chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, dovrà rispettare il consueto calendario. Eccolo, di seguito, nel dettaglio:

dalla A alla C: 2 settembre;

dalla D alla K: 3 settembre;

dalla L alla P: 4 settembre;

dalla Q alla Z: 5 settembre.

In vista dei pagamenti del mese di settembre sono previsti aumenti grazie ai rimborsi del 730.

Aumenti pensioni minime

Se ne sta tornando a discutere ed è una battaglia storica, che porta avanti il partito di Forza Italia da tempo. Si tratta degli aumenti per le pensioni minime. Il partito vorrebbe portare il trattamento base a 1.000 euro. Ma, al momento, si tratta di numeri che risultano essere fuori portata per la situazione economica attuale.