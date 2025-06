Meteo Sicilia: l’estate è ormai entrata nel vivo e la Sicilia, ancora una volta, si trova al centro di un’ondata di caldo che porta la firma dell’anticiclone africano Scipione. L’alta pressione, in arrivo dal Nord Africa, sta consolidando la sua presenza sulla regione, regalando giornate di cielo sereno, assenza di precipitazioni e temperature in netta salita. Il contesto meteorologico si manterrà stabile almeno fino al fine settimana, con punte massime fino a 36°C in diverse località dell’entroterra e lungo la costa orientale.

Meteo Sicilia: mercoledì 11 giugno 2025

La giornata odierna si è aperta con condizioni di ampio soleggiamento su tutta la Sicilia, grazie alla persistente presenza dell’alta pressione. Le temperature massime si sono attestate tra 27°C e 34°C, con valori leggermente inferiori lungo le coste esposte a brezze marine e superiori nelle zone interne. Le temperature notturne, pur restando stabili, iniziano a sfiorare i 20°C, rendendo le notti sempre più tiepide.

A Catania, il sole ha dominato la scena dall’alba e continuerà fino al tramonto. La giornata è calda, con una temperatura minima di 22°C nelle prime ore del mattino e arriverà ad una massima di 32°C intorno alle ore 14. I venti, provenienti da Est-Sud-Est, hanno soffiato debolmente al mattino (9 km/h), e si rinforzeranno lievemente nel pomeriggio (fino a 18 km/h) e tornando deboli in serata. Il picco dell’irraggiamento solare si registrerà intorno alle ore 13 con un indice UV molto elevato (9.8), invitando alla prudenza durante l’esposizione diretta al sole.

Meteo Sicilia: giovedì 12 giugno 2025

Giovedì 12 giugno la pressione africana si rafforzerà ulteriormente, consolidando le condizioni di stabilità atmosferica. Il cielo resterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutta l’Isola. Le temperature massime saranno comprese tra 28°C e 34°C, mentre i valori minimi si manterranno attorno ai 20°C.

A Catania, si prevede una giornata quasi fotocopia rispetto alla precedente, ma con lievi aumenti nelle temperature diurne. Il sole splenderà indisturbato per tutta la giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente calda e secca. La qualità dell’aria sarà buona, favorita dalla ventilazione costante e dall’assenza di polveri in sospensione, almeno secondo le attuali rilevazioni, dettate dal meteorologo Lorenzo Tedici, la sua esperienza nella comunicazione e la sua profonda conoscenza della meteorologia lo rendono una figura chiave per la divulgazione delle previsioni e delle informazioni meteorologiche al pubblico.

Meteo Sicilia: venerdì 13 giugno 2025

Venerdì 13 giugno si preannuncia la giornata più calda della settimana. L’anticiclone africano Scipione raggiungerà la sua massima intensità sulla Sicilia, portando le temperature massime tra i 29°C e i 36°C. L’assenza di nuvole e di precipitazioni sarà totale, mentre i venti saranno deboli, incapaci di apportare reale refrigerio.

A Catania, la colonnina di mercurio potrebbe toccare i 33°C nelle ore centrali del giorno, con minime attorno ai 22°C all’alba. Le ore più calde, tra le 13:00 e le 16:00, saranno le più critiche per anziani e bambini, che dovrebbero evitare l’esposizione prolungata al sole. Anche in questa giornata, l’indice UV si manterrà su livelli molto alti, richiedendo una protezione solare adeguata.

Il sole abbraccia la Sicilia, ma serve prudenza

L’ondata di caldo attesa nei prossimi giorni in Sicilia, e in particolare a Catania, rappresenta una delle prime vere incursioni estive del 2025, portando con sé giornate luminose, mare splendido e cieli sereni. Ma non bisogna sottovalutare l’impatto delle alte temperature: il benessere dipenderà anche dalla nostra capacità di adattarci, scegliendo orari giusti per le attività all’aperto e mantenendo uno stile di vita equilibrato.

Sole e caldo sono alleati preziosi dell’estate siciliana, a patto che vengano affrontati con buon senso, consapevolezza e tanta acqua fresca a portata di mano.