Concorsi pubblici: una delle vie per l’accesso ad un impiego stabile più ambite da giovani e professionisti. Che si tratti di opportunità locali o su scala nazionale, l’interesse verso le selezioni pubbliche continua a crescere, coinvolgendo un numero sempre maggiore di candidati, dai diplomati ai professionisti con alta specializzazione. In questo periodo, le occasioni non mancano: dalla Sicilia, dove sono attivi diversi bandi in vari settori, fino ai concorsi nazionali riservati ai diplomati, senza dimenticare le prestigiose selezioni per segretari e consiglieri parlamentari. Un ventaglio di possibilità che abbraccia competenze e profili differenti, offrendo concrete prospettive per chi è alla ricerca di un futuro nella pubblica amministrazione. In questo articolo, una guida per il lettore, tra le principali occasioni attive.

Concorsi pubblici: i bandi in Sicilia

Sul territorio siciliano, sono in questo momento attivi diversi concorsi pubblici di particolare rilevanza.

L’ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) ha bandito quattro concorsi pubblici per l’assunzione a tempo determinato e pieno di 21 collaboratori laureati, da destinare a diverse sedi regionali. Le figure ricercate comprendono tecnici professionali, ingegneri, chimici e collaboratori amministrativi, inquadrati nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. Le selezioni prevedono una prova scritta e una orale, con eventuale preselezione in caso di elevato numero di candidature. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, tramite il portale inPA, entro il 5 giugno 2025, con il versamento di una tassa concorsuale di 10 euro. Tutti i dettagli sui requisiti specifici, le sedi e i bandi sono disponibili sul sito dell’Agenzia e su inPA.

Tra le selezioni in Sicilia, si segnala quella di AMTS Catania S.p.A. (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta) che ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro “Operatori Qualificati d’Ufficio”. Possono candidarsi diplomati rientranti tra le categorie protette (art. 1, L.68/99) e iscritti all’ufficio del collocamento, entro il 12 giugno 2025. La selezione prevede, se necessario, una preselezione, seguita dalla valutazione dei titoli e da un colloquio su materie aziendali, diritto amministrativo e normativa del trasporto pubblico. Le domande devono essere inviate via PEC o raccomandata A.R., utilizzando la modulistica disponibile sul sito aziendale, dove saranno anche pubblicate le comunicazioni relative alle prove.

Concorsi pubblici per diplomati

Diversi concorsi pubblici sono attivi anche per i diplomati.

L’Agenzia Industrie Difesa ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 111 nuove figure professionali tra assistenti e funzionari, rivolto a diplomati e laureati. I posti disponibili sono 16 per funzionari (tra cui amministrativi, tecnici e informatici) e 95 per assistenti, suddivisi in vari profili, come amministrativi, tecnici chimico-fisici, artificieri, meccanici, edili e sanitari. La partecipazione è aperta a candidati con cittadinanza italiana o UE, in possesso dei requisiti generali per i concorsi pubblici e dei titoli di studio specifici previsti per ciascun profilo. È inoltre prevista una riserva di posti per i volontari delle Forze Armate. Le selezioni avverranno attraverso un’unica prova scritta con domande a scelta multipla. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 30 giugno 2025. Tutti i dettagli, comprese le modalità di candidatura, i requisiti specifici e il bando completo, sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia.

Anche il Ministero del Turismo ha bandito un nuovo concorso pubblico per il 2025, finalizzato all’assunzione di 180 risorse a tempo indeterminato: 40 Assistenti (diplomati) e 140 Funzionari (laureati), suddivisi in vari ambiti professionali. Ogni candidato potrà presentare domanda per un solo codice concorsuale per ciascuna area. Le domande dovranno essere inviate online entro il 16 giugno 2025 attraverso il portale inPA ed è richiesto il pagamento di una quota di 10 euro. Per partecipare, è necessaria una PEC intestata al candidato. Il concorso è aperto a chi possiede i requisiti generali per l’accesso agli impieghi pubblici e, a seconda della posizione scelta, un diploma di maturità o una laurea specifica tra quelle elencate nel bando. La selezione avverrà tramite una prova scritta e la valutazione dei titoli. Il bando ufficiale, con tutte le informazioni dettagliate su sedi, stipendi e requisiti, è consultabile e scaricabile online.

Concorsi pubblici: segretari e consiglieri parlamentari

Tra i concorsi pubblici attivi anche due in ambito parlamentare.

La Camera dei Deputati ha indetto un concorso per 65 Segretari parlamentari, aperto ai diplomati con cittadinanza italiana e un’età compresa tra i 18 e i 45 anni. Le domande devono essere inviate entro il 5 giugno 2025 in via telematica. Il concorso prevede una prova selettiva a quiz, una scritta con quesiti a risposta aperta, una pratica su Word ed Excel, e un colloquio orale anche sulla lingua inglese. È richiesto un contributo di 15 euro per l’iscrizione.

Il Senato della Repubblica ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 15 Consiglieri Parlamentari, rivolto a laureati con voto minimo di 105/110 e cittadini italiani tra i 18 e i 47 anni. I posti sono suddivisi tra indirizzo giuridico ed economico. La selezione prevede una prova preliminare, ulteriori prove scritte e orali, una prova tecnica e una di inglese. Le domande vanno inviate online entro il 6 giugno 2025 tramite il portale inPA. Lo stipendio iniziale supera i 4.000 euro netti mensili, con possibilità di crescita significativa nel tempo.