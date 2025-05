L’Etna Comics 2025 ha confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama delle fiere italiane dedicate al fumetto, al videogioco, all’animazione e alla cultura pop in generale. L’evento, ospitato come di consueto al centro fieristico Le Ciminiere di Catania, ha accolto un pubblico variegato e in costante aumento, con una presenza giovanile molto attiva e appassionata.

Nonostante alcune piccole criticità legate alla logistica, come l’affollamento dei mezzi pubblici o alcune aree ancora inaccessibili, la fiera si è distinta per una maggiore organizzazione rispetto agli anni passati e per un’offerta culturale ricca di eventi, ospiti, stand e spazi tematici.

Voci dalla fiera: entusiasmo e partecipazione

Passeggiando tra i padiglioni, abbiamo raccolto le testimonianze di diversi partecipanti, tutti accomunati da una grande passione per il mondo dei fumetti e da uno spirito di condivisione e divertimento.

“Mi sto trovando molto bene, questa edizione mi sembra molto più organizzata rispetto agli anni precedenti. Io sono Shenhe di Genshin Impact, un personaggio che mi rappresenta per la sua dolcezza e determinazione.”

Ci racconta una ragazza con un sorriso raggiante, mentre posa per le foto accanto ad altri fan del popolare gioco.

Anche Alessandro, intervistato nei pressi dello stand fantasy, ha qualche riflessione da condividere:

“Tutto bene, anche se avrei voluto vedere aperto il padiglione F1 a tre piani, che purtroppo è ancora chiuso. Ho comunque apprezzato lo stand dedicato al fantasy e abbiamo giocato a Dungeons & Dragons. Per me Etna Comics è soprattutto un’occasione per incontrare persone nuove e condividere passioni comuni.”

Per molti ragazzi, Etna Comics è ormai una tradizione. Alessio, Aron e Giada ci raccontano la loro esperienza:

“Ci siamo trovati molto bene. L’organizzazione quest’anno è decisamente migliorata, anche se i mezzi pubblici erano davvero affollati. Alcuni di noi erano cosplayati da personaggi di Genshin Impact, in particolare Kirara, che amiamo per il suo stile e il suo spirito. Torneremo anche i prossimi anni: per noi è un momento speciale, di socialità, in cui ogni volta conosciamo persone nuove. Abbiamo acquistato tanti gadget, soprattutto manga!”

L’entusiasmo è condiviso anche da Enrico e Davide, che quest’anno hanno deciso di vivere la fiera in cosplay:

“Ci siamo divertiti moltissimo. Non è il primo anno che veniamo, ma è la prima volta che ci presentiamo in cosplay: io sono Leon Kennedy di Resident Evil, un personaggio che adoro per il suo umorismo e la sua vena giapponese. Lo consiglio a tutti: venire in cosplay ti fa vivere la fiera in modo totalmente diverso! Peccato solo per la sala di sopra, che è ancora chiusa. Personalmente preferivo l’organizzazione pre-Covid, ma quest’anno le cose sono comunque migliorate rispetto al 2024.”

Incontri, ospiti e sorprese

Non mancano nemmeno le emozioni legate agli ospiti e agli eventi speciali. Stefano, Enrico e Marco, con cui abbiamo parlato nel tardo pomeriggio, ci dicono:

“Ci siamo trovati molto bene, anche se l’anno scorso c’erano più ospiti famosi. Alcuni di noi parteciperanno anche nei prossimi giorni. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Sio, che è stato davvero simpatico e disponibile!”

Tra gli stand di merchandising e le mostre artistiche, incontriamo anche Martina, cosplayata da Asuka di Neon Genesis Evangelion:

“Vengo ogni anno, ma ogni volta è come fosse la prima. Mi emoziona sempre vedere così tante persone con la mia stessa passione. Quest’anno ho speso un po’ troppo nello stand dei fumetti, ma ne è valsa la pena!”

E poi c’è Luca, parte di un affiatato gruppo di amici tutti in cosplay da personaggi di One Piece:

“Etna Comics è il nostro appuntamento fisso. Lo organizziamo mesi prima, prenotiamo tutto insieme e ci vestiamo in coordinato. È la nostra piccola tradizione estiva: ci unisce tantissimo.”

Oltre la fiera, un’esperienza umana

L’Etna Comics 2025 ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di una semplice fiera: è un luogo in cui le passioni prendono forma, in cui si stringono amicizie e si costruiscono ricordi. In un mondo sempre più digitale, eventi come questo mantengono viva la dimensione reale dell’incontro e della condivisione.

La maggior parte dei partecipanti tornano a casa con gadget, foto, fumetti… ma soprattutto con una certezza: quella di appartenere a una grande community, colorata e accogliente, che ogni anno si ritrova all’ombra dell’Etna per vivere, insieme, un’avventura straordinaria.

Un’edizione ben organizzata, ricca di eventi e di entusiasmo. Cosplayer, fan e appassionati di tutte le età raccontano la loro esperienza all’interno della fiera siciliana più attesa dell’anno.