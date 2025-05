Meteo Sicilia: tra nuvole e sole, la giornata si apre con una doppia lettura atmosferica. Scopri come sarà il clima in questo weekend di maggio.

Meteo Sicilia, venerdì 9 maggio

Sulla regione in generale, la pressione è in lieve calo, condizione che favorisce la formazione di nubi dense e precipitazioni localizzate soprattutto sui settori settentrionali, dove non si esclude la possibilità di temporali anche intensi. Le temperature, però, mantengono un profilo primaverile con punte fino a 26°C nelle aree meno colpite dal maltempo, mentre le minime restano stabili. Una giornata, quindi, da affrontare con l’ombrello a portata di mano, almeno per chi si trova in zone come Palermo, Messina e le aree montane interne.

Diversa la situazione nel sud-est della Sicilia, e in particolare a Catania, dove oggi si registra una nuvolosità sparsa ma senza fenomeni significativi. Le temperature si mantengono gradevoli, con una massima di 23°C intorno alle 11 del mattino e una minima che sfiora i 17°C nelle prime ore dell’alba. I venti, moderati da est-nord-est durante il giorno, si attenuano in serata. L’intensità solare più elevata si registra nel primo pomeriggio, corrispondente a una buona dose di energia solare, rendendo comunque possibili brevi escursioni o momenti di relax all’aperto.

La qualità dell’aria si mantiene buona su tutto il territorio, un dato confortante in un periodo in cui si torna gradualmente a vivere le città con maggior movimento e attività all’aperto.

Sabato 10 maggio

Il cambiamento è dietro l’angolo. Già da sabato 10 maggio, la pressione tornerà ad aumentare sulla Sicilia, portando con sé una stabilità atmosferica che darà il benvenuto al fine settimana. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, e le temperature massime si manterranno intorno ai 22-23°C, valori perfetti per vivere una giornata all’insegna della tranquillità climatica.

A Catania, in particolare, si prevede un inizio di giornata soleggiato, seguito da un pomeriggio e una sera con qualche nube di passaggio ma senza pioggia. Un’occasione ideale per chi desidera organizzare una passeggiata sul lungomare, una visita al centro storico o anche un’escursione alle pendici dell’Etna.

Meteo Sicilia, domenica 11 maggio

Il weekend si concluderà sotto un cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza piogge. La pressione si manterrà stabile e il tempo asciutto accompagnerà le ultime ore di riposo prima dell’inizio della nuova settimana. Le temperature massime saranno comprese tra i 19 e i 24°C, mentre le minime non subiranno variazioni significative.

A Catania, il cielo sarà solcato da nubi sparse, ma il sole riuscirà comunque a ritagliarsi ampi spazi. La giornata si prospetta ideale per chi vuole vivere la domenica all’aperto: un picnic in campagna, una gita nei borghi etnei, o semplicemente un momento di pausa sul balcone di casa saranno perfettamente in sintonia con un clima mite e gradevole, per ulteriori informazioni su cosa fare a Catania leggi l’articolo Eventi Catania, cosa fare nel weekend: tra musica e teatro.