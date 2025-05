Durante un servizio di controllo in viale Biagio Pecorino, a Catania, gli agenti della squadra a cavallo della Questura sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un cavallo tenuto in condizioni di evidente abbandono. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una cavalla di soli due anni rinchiusa in un recinto improvvisato, fatto di filo spinato, senza cibo né acqua. Le condizioni dell’animale erano critiche: era chiaramente malnutrita e presentava gravi mutilazioni alle orecchie, segno che poteva essere stata destinata a corse clandestine.

Intervento della Polizia e sequestro dell’animale

La cavalla è stata trovata in uno stato di totale incuria e trascuratezza. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale sarebbe stato abbandonato in quel luogo da almeno una settimana. Solo alcuni giovani, passando occasionalmente, le lasciavano qualcosa da mangiare. Sul posto è intervenuto anche un medico veterinario dell’Asp di Catania che, dopo aver identificato il microchip, ha confermato le condizioni precarie dell’equino, inducendo le autorità a procedere con un sequestro preventivo.

L’affido e le indagini in corso

In attesa di individuare il legittimo proprietario, la cavalla è stata affidata a un’azienda specializzata della provincia di Ragusa, dove riceverà le cure necessarie. Le indagini proseguono per fare chiarezza sulla provenienza dell’animale e per accertare eventuali responsabilità legate al maltrattamento. L’ipotesi, sempre più concreta, è che l’equino fosse destinato a gare illegali, come purtroppo accade in altri casi simili registrati nella zona.