Le maglie colorate che invadono in questi giorni i plessi delle numerose facoltà dell’ateneo catanese, hanno un solo significato: il Palio sta per cominciare! Giunto alla sua ventesima edizione, è pronto a tornare anche quest’anno, da mercoledì 7 a venerdì 9 maggio, portando con sé tutta la sua energia, la competizione amichevole e l’entusiasmo che da sempre caratterizzano questo evento tanto atteso dagli studenti universitari di Catania. Un’occasione unica in cui, per tre giorni, lo sport si intreccia al divertimento e all’aggregazione, nel segno della tradizione e di quel senso di appartenenza che fa riscoprire la propria facoltà come una seconda casa, lasciando da parte – almeno per un po’ – le fatiche e le difficoltà che spesso rendono l’università un luogo più ostile che accogliente.

Il Palio rappresenta, sin dai suoi albori e sempre più con il passare degli anni, un forte legame tra l’Università di Catania e il Centro Universitario Sportivo (CUS), diventando occasione e simbolo di unione di tutti i dipartimenti dell’Ateneo, in una manifestazione che celebra la vita accademica e sportiva. Per consentire quindi agli studenti la piena partecipazione, le attività didattiche saranno sospese a partire dalle 14.00 di mercoledì 7 maggio, nonché per tutta la giornata di giovedì 8 e venerdì 9 maggio.

L’evento prenderà il via con la tradizionale e immancabile sfilata dei dipartimenti. A partire dalle 15.00 di mercoledì 7 maggio, gli studenti si raduneranno in via Etnea, all’ingresso della Villa Bellini, per dare vita a una parata che, alle 16.00, partirà in direzione piazza Università colorando la principale via della città e regalando uno spettacolo unico ai numerosi turisti che affollano in questi giorni le vie del centro storico. L’ufficiale apertura della ventesima edizione avverrà alle 17.00, con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, del presidente del CUS e delle autorità locali, che daranno il via ai tre giorni di sfida tra i dipartimenti.

Palio d’Ateneo 2025: come arrivare

Grazie alla fattiva collaborazione con FCE e AMTS, sarà possibile raggiungere i teatri di gara e la cittadella universitaria di Catania in diverse modalità:

In METRO FCE fino alla fermata “Milo” e proseguendo con il servizio Metro Shuttle che collega la metro alla Cittadella Universitaria con una frequenza di 1 bus ogni 10 minuti nelle fasce di maggiore affluenza. Il servizio Metro Shuttle è utilizzabile da chiunque in possesso di un titolo di viaggio valido per la metro FCE

In BUS AMTS utilizzando diverse linee:

BRT1, 442, 556, 901, 628R > fermata “Doria” di Viale Andrea Doria,

BRT1 e 442 > fermata “Cittadella Ovest” di Via Santa Sofia,

BRT1 > fermata “Cittadella Est” di Via Passo Gravina,

901 > 2 fermate all’interno della Cittadella o fermata “Santa Sofia Cittadella”.



Per chi non potesse rinunciare all’uso dell’automobile, si invita alla condivisione del mezzo con altri partecipanti e di lasciare la vettura nel parcheggio gratuito di Via Zenone, dal quale è possibile raggiungere il Cus con il servizio Metro Shuttle.

Il raggiungimento del Villaggio turistico “Le Capannine” – per il secondo giorno di gara -, sarà agevolato grazie al potenziamento della linea D predisposto da AMTS.