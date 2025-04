Poche ore fa a Misterbianco una bambina di pochi mesi ha perso la vita dopo essere stata lanciata in strada da un balcone. L’episodio è avvenuto intorno alle 13:30 in via Marchese, nel centro storico del comune etneo.

L’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, la neonata sarebbe caduta dal balcone di casa, finendo sull’asfalto. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti, seguiti dall’intervento del personale sanitario del 118, ma purtroppo per la piccola non c’è stato nulla da fare: è morta a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.

Avviate le indagini

I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno fermato la madre della bambina, portandola in caserma per accertamenti. La zona è stata messa in sicurezza e l’abitazione è stata posta sotto sequestro. Sul posto operano gli esperti della scientifica per eseguire i rilievi tecnici, mentre la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. Il sostituto procuratore di turno si è recato sul luogo per coordinare le indagini. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni e i vicini per cercare di comprendere le circostanze che hanno portato alla tragedia.