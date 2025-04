Meteo Sicilia: Il primo maggio è ormai alle porte, e con lui arriva anche l’ultimo ponte di queste lunghe vacanze di aprile! In queste due settimane, tanti italiani hanno approfittato del bel tempo per scoprire o riscoprire le meraviglie della nostra splendida Sicilia. E, come ogni volta prima di partire per un weekend fuori porta, la domanda è sempre la stessa: “che tempo farà?”. Ma per l’1 maggio possiamo stare tranquilli! Sole splendente, temperature calde e cieli sereni. Si prospetta una splendida giornata perfetta per rilassarsi al mare, fare una scampagnata o godersi una lunga passeggiata con amici e parenti.

Meteo Sicilia, parte occidentale

Per il primo maggio nella Sicilia Occidentale, si prevede un clima caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e un incremento delle temperature. Il clima sarà mite, con temperature calde ma non eccessive, che consentiranno di trascorrere il tempo all’aperto in modo piacevole, senza il disagio del caldo estremo. La città di Agrigento registrerà la temperatura più alta, raggiungendo i 27 gradi, mentre Trapani e Palermo si manterranno leggermente più fresche, con 22 gradi, e Caltanissetta registrerà una temperatura di 23 gradi. In generale, si tratterà di un clima primaverile, ideale per attività all’aria aperta.

Meteo Sicilia, parte orientale

Anche la parte orientale della Sicilia godrà di una giornata serena e mite. Temperature idealo per poter trascorrere una giornata all’aria aperta, tra escursioni, scampagnate e e gite fuori porta. La città più calda di tutta la Sicilia orientale sarà proprio Siracusa, dove si registrerà una massima di ben 28 gradi, ma si avrà una forte escursione termica, infatti nelle ore serali e notturne le minime raggiungeranno i 9 gradi. Nel resto dei capoluoghi orientali le temperature si manterranno stabili e non scenderanno mai sotto i 20 gradi.

Meteo 1 maggio a Catania

Nel dettaglio, la giornata del primo maggio a Catania sarà caratterizzata da un cielo sereno e dal sole splendente. Le temperature si allineeranno con quelle del resto della Sicilia, con una massima che raggiungerà i 26 gradi e una minima di 14 gradi. Un clima caldo e piacevole che consentirà di approfittare appieno della giornata. Le previsioni sono perfette per chi chi desidera esplorare le meraviglie di Catania, che offre tanto, dal mare alla montagna, e per chi vuole partecipare agli eventi organizzati per celebrare la festa dei lavoratori.