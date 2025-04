Meteo Sicilia: per oggi la nostra Regione sembra dividersi in due. Nella parte occidentale dell’Isola è prevista allerta gialla, mentre nella zona orientale la situazione sembra cambiare, timido accenno di sole ma nessuna allerta all’orizzonte. Domani e dopodomani le condizioni meteo miglioreranno, con giornate prevalentemente soleggiate, anche se durante il corso della giornata non mancheranno alcune nuvole pronte a coprire il cielo. Le temperature, sebbene miti e in diminuzione per oggi, aumenteranno nei prossimi giorni, arrivando anche a toccare i 26 gradi. La situazione meteo durante la giornata di mercoledì tenderà a stabilizzarsi, garantendo giornate più stabili e con un clima piacevole e quasi estivo! Di seguito le previsioni per la oggi, martedì e mercoledì 30 aprile.

Meteo Sicilia, prevista allerta gialla

Diramata per oggi dalla Protezione Civile un’allerta meteo gialla! Piogge e temporali in arrivo con temperature in netta diminuzioni.

Durante questa giornata di allerta gialla , saranno previste su gran parte del territorio siculo diverse precipitazioni anche a carattere temporalesco. Forti piogge nella città di Agrigento, Caltanisetta, Ragusa e Trapani. Qualche pioggia e schiarita nelle città di Enna, Palermo e Siracusa. Cieli grigi a Messina e nella nostra città di Catania. Le temperature saranno in diminuzione su tutta la Regione, la città più calda sarà Siracusa con 22 gradi e a seguire Catania con 21 gradi. La città con le temperature minime più bassa sarà Enna, dove si registreranno solo 7 gradi durante le ore serali e notturne.

Meteo Sicilia, martedì 29 aprile

Le condizioni di maltempo che hanno caratterizzato il lunedì sembrano ormai un lontano ricordo. Infatti, la giornata del 29 aprile si prospetta all’insegna del bel tempo, con il cielo sereno e un clima decisamente più favorevole. Le temperature previste saranno in rialzo! Quindi cieli sereni su quasi tutto il territorio, uniche eccezioni le città di: Catania, Enna, Messina, Palermo e Ragusa, dove durante il corso della giornata vi potrà essere qualche nuvola in cielo. Per la giornata di martedì la città più calda sarà Siracusa con temperature di 25 gradi e a seguire Agrigento con 24 gradi e Catania con ben 23 gradi. La città più fredda sarà Enna con una minima di soli 4 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 30 aprile

Mercoledì arriverà l’anticiclone africano, portando con sé una giornata all’insegna del bel tempo. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature massime raggiungeranno i 26 gradi. Cieli nuvolosi solo nelle città di Agrigento, Catania e Ragusa. La massima più alta si registrerà a Siracusa, con 26 gradi e a seguire Ragusa e Catania, dove durante le ore più calde si sfioreranno i 24 gradi.