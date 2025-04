A Catania ritorna il tanto atteso Lungomare Fest! Per questa prima domenica boom di partecipazioni: ben 25 mila cittadini hanno deciso di trascorrere la loro giornata passeggiando presso il lungomare di Ognina. Il Lungomare Fest è una vera e propria festa, un evento dedicato all’animazione e alla promozione della solidarietà lungo il tratto pedonale del litorale di Ognina, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale. La manifestazione, svoltasi all’aperto, ha offerto una giornata di intrattenimento dinamico, animata da esibizioni di danza su ritmi Swing e Country, favorendo momenti di convivialità tra le famiglie e, in particolare, tra i numerosi bambini, lieti di poter usufruire liberamente degli ampi spazi prospicienti il mare.

Tra attività ludiche e sportive

Particolare successo hanno riscosso le attività ludico-sportive, improntate al puro divertimento e concentrate nei pressi della rinnovata piazza Battiato (precedentemente piazza Nettuno), recentemente attrezzata con un’ampia area fitness e spazi destinati ai giochi infantili, che hanno registrato una costante e intensa fruizione per l’intera giornata. Per quest’anno anche i campi da basket hanno visto una grande affluenza! Grande successo anche per le aree gonfiabili dedicate al calcio giovanile, situati accanto al gazebo informativo dell’associazione Corri Catania e all’area espositiva curata da Ibiscus, con i disegni realizzati dai giovani artisti. Particolarmente apprezzata è risultata l’iniziativa della passeggiata con visita guidata al borgo marinaro di Ognina, condotta dalla funzionaria Elena Granata della Direzione Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, in un’ottica di sensibilizzazione della cittadinanza rispetto ai futuri interventi di riqualificazione previsti nell’ambito della programmazione della Giunta Trantino.

Una manifestazione all’insegna della gioia e della socialità, a parteciparvi anche il sindaco Enrico Trantino, gli assessori Parisi e Pesce, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, e il presidente regionale del CONI, Enzo Falzone, che ha percorso con entusiasmo i vari spazi della manifestazione, soffermandosi sulle aree di maggiore affluenza.

I prossima appuntamenti

Al fine di garantire il decoro e la pulizia lungo il percorso pedonale di 1,8 chilometri, l’Amministrazione Comunale ha impiegato una motoape elettrica, gentilmente concessa da Gema Spa, che ha operato in modo continuativo assicurando il regolare svuotamento dei contenitori per i rifiuti e la costante igiene dell’area. S

I successivi appuntamenti con la pedonalizzazione del lungomare sono calendarizzati per sabato 3 maggio e domenica 4 maggio, in concomitanza con l’attesissimo evento delle Frecce Tricolori, che si esibiranno per la prima volta nei cieli di Catania. In vista del rilevante afflusso di pubblico previsto per le prove di sabato pomeriggio e per il grande Air Show di domenica, organizzato dall’Aero Club Catania e dall’Aeronautica Militare con il patrocinio e il sostegno operativo del Comune, sarà a breve diffuso un piano straordinario relativo alla gestione dei parcheggi e della viabilità urbana.