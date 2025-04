Bonus elettrodomestici: in arrivo il bonus elettrodomestici 2025, un’agevolazione pensata per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, prodotti in Europa. Questo contributo prevede un rimborso fino al 30% del prezzo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro, che sale a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. È importante notare che ogni famiglia potrà beneficiare del bonus per l’acquisto di un solo apparecchio.

Di seguito tutte le informazioni necessarie su come richiedere il bonus, su come funziona e sui requisiti per poter usufruire di questa opportunità. Il nuovo bonus elettrodomestici dovrebbe arrivare entro luglio 2025.

Bonus elettrodomestici, di cosa si tratta

Il bonus elettrodomestici 2025 è un’iniziativa economica pensata per supportare i cittadini nell’aggiornamento dei loro vecchi elettrodomestici, incentivando l’acquisto di modelli più moderni, tecnologicamente avanzati e a basso consumo energetico. L’intento principale del bonus è quello di promuovere l’acquisto di elettrodomestici di ultima generazione, fabbricati in Europa, che assicurano un’alta efficienza energetica, contribuendo così a ridurre i consumi e favorire scelte più ecologiche nelle case italiane. Questa misura è stata introdotta nella Legge di Bilancio 2025 con un fondo iniziale di 50 milioni di euro, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Successivamente, il bonus è stato modificato dal Decreto bollette 2025, convertito in Legge dal Parlamento.

Bonus elettrodomestici, come funziona e come ottenerlo

Il contributo si ottiene a domanda, tramite la piattaforma informatica gestita da PagoPA SpA. La misura funziona tramite il riconoscimento diretto e copre il 30% del costo di acquisto:

fino a un massimo di 100 euro per elettrodomestico, per tutti, a prescindere dall’ISEE;

fino a un massimo di 200 euro per elettrodomestico, per chi ha con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Bonus elettrodomestici, a chi spetta

Il bonus è destinato ai residenti in Italia che acquistano elettrodomestici ad alta efficienza energetica, con una classe energetica almeno pari alla nuova classe B, fabbricati in Europa. Il contributo è valido per coloro che sostituiscono i grandi elettrodomestici civili, previa rimozione e riciclo degli apparecchi obsoleti.

Il bonus è disponibile per gli anni 2025, 2026 e 2027, e può essere erogato in due modalità differenti, in base ai requisiti ISEE specifici dei richiedenti: