Proseguono i lavori di riqualificazione e ampliamento dell’aeroporto Vincenzo Bellini, con la realizzazione di un nuovo solaio in acciaio e vetro e l’installazione di due ascensori panoramici, progettati per migliorare l’accesso e l’utilizzo degli spazi da parte degli utenti. Questo intervento fa parte di un progetto più ampio di potenziamento dell’area partenze, finalizzato ad aumentare la superficie disponibile per il pubblico e a ottimizzare la gestione dei flussi di persone tra i diversi livelli della struttura. Il nuovo solaio, completamente trasparente, si estenderà per circa 6,5 metri verso la facciata nord, coprendo un’area complessiva di circa 85 metri quadrati. Realizzato con travi in acciaio e lastre di vetro stratificato, la struttura assicura un’alta resistenza meccanica e permette di illuminare naturalmente gli spazi sottostanti. Il pavimento del solaio è costituito da vetro antiscivolo, trattato per garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

Nuovi collegamenti con arrivi e partenze

A supporto del nuovo solaio, sono stati installati due ascensori panoramici in acciaio e vetro, che raddoppiano il collegamento tra i livelli arrivi e partenze, migliorando così l’accessibilità verticale. La nuova struttura degli ascensori, con una base in cemento armato e una parte superiore in acciaio rivestito di vetro, è progettata per resistere alle sollecitazioni sismiche senza compromettere la stabilità complessiva dell’edificio. Gli ascensori saranno accessibili al pubblico prima dell’estate, dopo il collaudo che sarà effettuato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – Ansfisa. Le nuove strutture sono state trattate con vernici intumescenti certificate, in linea con le normative antincendio più recenti e con il piano di sicurezza dell’aeroporto.

“Questi interventi rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e ammodernamento del nostro scalo. Si tratta – ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore Delegato di Sac – di un progetto che rappresenta la visione strategica che stiamo portando avanti: un aeroporto moderno, efficiente e sempre più attento alle esigenze di chi viaggia. Stiamo lavorando per offrire ai passeggeri un’esperienza sempre più sicura, funzionale e accogliente, investendo in soluzioni innovative. Questo approccio ci consente di valorizzare l’infrastruttura esistente, riducendo l’impatto ambientale degli interventi e migliorando, allo stesso tempo, la qualità dei servizi. La nostra priorità resta quella di garantire uno scalo all’altezza delle aspettative di un territorio in continua evoluzione e di una domanda di mobilità sempre più internazionale e diversificata”.