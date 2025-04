Il ponte di primavera si sta avvicinando e mai come quest’anno le festività sono così ravvicinate da poter permettere un ponte particolarmente lungo. Anche quest’anno la Sicilia si riconferma tra le mete preferite dagli italiani e stranieri per questo ponte.

Secondo, infatti, i dati di “BWH Hotels Italia & Malta” , i quali svelano nuove tendenze su tipologie di viaggiatori o destinazioni ambite, oltre il 50% delle prenotazioni è stato effettuato con almeno un mese di anticipo.

Il maggior numero di visitatori ed i picchi di prenotazioni sono concentrati nella domenica di Pasqua, 20 aprile, e per la notte del 25 aprile. La Sicilia registra il 75% di occupazione media e le mete più ambite sono Catania, Palermo e Marsala.

Un’importante occasione

“Si cerca sempre più di valorizzare ogni occasione per rigenerarsi e scoprire le meraviglie dell’Italia – ha commentato Rosa Giglio, Head of Marketing and Communication di BWH Hotels Italia & Malta-. La scelta anticipata delle vacanze e la preferenza per soggiorni di più notti dimostrano una nuova attenzione al tempo libero. Per gli operatori del settore è un’occasione strategica per anticipare le esigenze dei viaggiatori e ampliare l’offerta con servizi personalizzati, soprattutto in vista dell’estate”.

Si tratta di parantesi che permettono di concedersi un periodo di relax e benessere usufruendo di tutto ciò che l’Isola offre. La Sicilia è, infatti, perfetta per qualsiasi siano le esigenze, per coppie e per famiglie o gruppi di amici.

“Sarà una primavera all’insegna del relax e della cultura per gli italiani – conclude Rosa Giglio – che hanno scelto principalmente mete iconiche e destinazioni dal forte valore esperienziale.

La Sicilia e la Costiera Amalfitana si confermano tra le mete più amate, con città come Catania e Palermo in cima alle preferenze.

Anche Roma e la Riviera Ligure stanno già registrando tassi di occupazione molto elevati, rispecchiando il desiderio di unire bellezza, cultura e un assaggio di mare”.