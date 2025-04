Nella notte tra il 14 ed il 15 aprile è avvenuto un furto nella sede di CaSA21 in via Urzì, quartiere Picanello. I delinquenti erano riusciti ad entrare spaccando i vetri, hanno poi rovistato ovunque e portato via alcuni oggetti, che erano pero destinati alle attività con i ragazzi affetti da sindrome di down. Tra le varie cose prese vi erano circa 100 colombe pasquali, che servivano per i progetti futuri dell’associazione. Ad intervenire era stato anche il presidente del II Municipio di Catania che aveva condannato il terribile gesto e mandato solidarietà all’associazione.

Le parole dell’associazione Vita 21

Il Vespa Club Etna di Catania, presieduta dal presidente Giovanni Musumeci, a seguito dell’accaduto aveva provveduto a mobilitare il direttivo e tutti i soci per sostenere la struttura. Essi in collaborazione con il presidente dell’associazione Vita 21, Gianluca Martella, han fatto sì che le colombe pasquali venissero consegnate a chi le aveva ordinate grazie ad un’iniziativa solidale.

Nella giornata di ieri, l’associazione Vita21 con un post su Facebook hanno scritto: ““Qualche minuto fa convinti che fosse una scatola con della spazzatura accantonata da qualcuno di noi e dimenticata lì, abbiamo scoperto che invece conteneva 13 colombe, quelle che erano state rubate”. Tramite un biglietto firmato Arsenio Lupin i ladri hanno inviato un messaggio: ““Siamo ladri ma non sapevamo che era associazione ragazzi Down, ci scusiamo buona Pasqua”.

L’associazione Vita21 dopo il gesto dei ladri ha commentato a sua volta l’accaduto sperando che “questo gesto possa rappresentare un nuovo inizio per queste persone. Se ViTA21 è stata il tramite…Beh! Ne siamo orgogliosi. Buona Pasqua anche a voi! P.S.: però gli elettrodomestici vi hanno fatto comodo!”.