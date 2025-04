Concorso ATA 24 mesi 2025: rappresenta un’occasione fondamentale per entrare o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA per l’anno scolastico 2025/2026. Si tratta di una procedura per soli titoli, quindi senza prove d’esame, rivolta a chi ha almeno 24 mesi di servizio nel profilo di interesse

Ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) è responsabile della pubblicazione del bando ATA 24 mesi 2025, con scadenza fissata al 17 aprile 2025. I bandi vengono pubblicati singolarmente a livello regionale e non in contemporanea. Alcuni bandi già disponibili sono:

Bando ATA 24 mesi Marche

Bando ATA 24 mesi Umbria (con rettifica)

L’elenco completo dei bandi sarà aggiornato man mano che gli USR li pubblicheranno.

Concorso ATA 24 mesi 2025: domande, date e modalità

Le domande di inserimento o aggiornamento vanno presentate esclusivamente online, tramite il portale Istanze Online (POLIS), accessibile anche da inPA o dal sito del Ministero dell’Istruzione.

Apertura domande: ore 14:00 del 28 aprile 2025

Chiusura domande: ore 14:00 del 19 maggio 2025

Per presentare la domanda è necessario:

SPID, CIE o credenziali valide

Essere registrati e abilitati ai servizi online del Ministero

Attenzione: le domande non possono essere presentate per le province di Bolzano, Trento e Valle d’Aosta, che seguono procedure autonome.

Requisiti per partecipare al Concorso ATA 24 mesi 2025

Per accedere alla procedura occorre:

Essere in servizio ATA a tempo determinato nella stessa provincia e stesso profilo professionale; oppure: Essere già inseriti nelle graduatorie provinciali o d’istituto della stessa provincia e profilo; Avere almeno 24 mesi di servizio (23 mesi e 16 giorni), anche non continuativi, in un profilo equivalente o superiore; Possedere il titolo di studio richiesto per il profilo ATA scelto (diploma, qualifica o laurea)

Una delle principali novità del Concorso ATA 24 mesi 2025 è l’obbligo della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) per chi si inserisce per la prima volta in graduatoria

Non è richiesta la CIAD per: Collaboratori scolastici, anche al primo inserimento; Chi è già presente in graduatoria e vuole solo aggiornare il punteggio

La CIAD è invece obbligatoria per i seguenti profili:

Assistente amministrativo

Assistente tecnico

Operatore scolastico ATA

Cuoco

Infermiere

Guardarobiere

Operatore dei servizi agrari

Calcolo servizio e punteggio

Per la validità dei 24 mesi di servizio, si considerano:

Tutti i giorni retribuiti, anche parzialmente

Periodi di congedo parentale

Frazioni di mese: ogni 30 giorni valgono 1 mese; le frazioni superiori a 15 giorni valgono come mese intero

Anche i periodi non retribuiti, se non interrompono l’anzianità

Il punteggio finale nelle graduatorie ATA 24 mesi si basa su:

Titolo di studio (requisito base per accedere)

(requisito base per accedere) Servizio effettivo svolto

Altri titoli culturali o professionali (corsi, certificazioni, qualifiche)

Dopo l’invio della domanda e la valutazione da parte degli USR, sarà necessario compilare l’Allegato G, che consente di scegliere le istituzioni scolastiche presso cui candidarsi. Anche questa fase si svolge in modalità telematica, con date che verranno comunicate successivamente.