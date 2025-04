La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per sette giorni dell’attività di un chiosco-bar situato in via Plebiscito a Catania. Il provvedimento è stato emesso dal questore, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps), e notificato al gestore dagli agenti del commissariato centrale. Secondo quanto rilevato dal personale della squadra amministrativa, il locale era diventato un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali.

Le verifiche della Polizia

Le verifiche effettuate in un periodo significativo hanno confermato la presenza costante di soggetti ritenuti responsabili di reati come spaccio di stupefacenti, evasione, giochi d’azzardo illegali, risse, rapine e associazione a delinquere. Questa frequentazione non era occasionale, ma ripetuta nel tempo, tanto da rappresentare un pericolo concreto per la sicurezza pubblica.

La sospensione dell’attività

In base a quanto previsto dalla normativa, il questore ha dunque disposto la sospensione temporanea dell’attività e la chiusura del locale. L’intervento ha lo scopo di tutelare gli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle regole e, al contempo, di lanciare un segnale dissuasivo nei confronti delle persone pericolose, avvertendole che la loro presenza in determinati luoghi è monitorata dalle autorità competenti.