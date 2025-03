Calendario pagamenti INPS aprile 2025: L’INPS ha reso note le date dei pagamenti previsti per il mese di aprile 2025, comprese pensioni, assegno unico e assegno di inclusione. Vediamo nel dettaglio il calendario pagamenti INPS aprile 2025 e tutte le informazioni utili per i beneficiari.

Calendario pagamenti INPS aprile 2025: pensioni

Il pagamento delle pensioni avviene solitamente il primo giorno bancabile del mese. Per aprile 2025, la data di accredito per pensionati con conto bancario o postale sarà martedì 1 aprile. Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, verrà seguito un calendario alfabetico:

Martedì 1 aprile: cognomi A-C

cognomi A-C Mercoledì 2 aprile: cognomi D-K

cognomi D-K Giovedì 3 aprile : cognomi L-P

: cognomi L-P Venerdì 4 aprile: cognomi Q-Z

L’INPS ha inoltre confermato un indice di rivalutazione dello 0,8% per le pensioni del 2025, con eventuale conguaglio l’anno successivo. Tuttavia, sulle pensioni da marzo a novembre verrà applicata una trattenuta per l’addizionale comunale IRPEF.

Calendario pagamenti INPS aprile 2025: Assegno Unico

Per i beneficiari dell’assegno unico senza variazioni di importo, l’accredito avverrà dal 20 aprile 2025. Chi ha subito modifiche o ha presentato domanda per la prima volta riceverà il pagamento entro la fine del mese successivo alla verifica dei requisiti.

Novità principali per l’assegno unico 2025:

Rinnovo automatico per chi ha già ricevuto il beneficio negli anni precedenti.

Presentazione dell’ISEE entro il 28 febbraio 2025 per ricevere l’importo completo e le eventuali maggiorazioni.

Scadenza 30 giugno 2025 per l’invio dell’ISEE, oltre la quale si perderanno gli arretrati.

Calendario pagamenti INPS aprile 2025: Assegno di Inclusione

Dal 2024 il reddito di cittadinanza è stato sostituito dall’assegno di inclusione, destinato a nuclei con almeno un over 60, un minore, un disabile o una persona in difficoltà economica.

Le date di pagamento per aprile 2025 saranno:

Martedì 15 aprile: primo pagamento per nuovi beneficiari e arretrati.

primo pagamento per nuovi beneficiari e arretrati. Sabato 26 aprile: rinnovo mensile per chi già percepisce l’assegno.

Altri pagamenti INPS aprile 2025: NASpi e Cassa Integrazione

NASpi (disoccupazione): i pagamenti verranno effettuati indicativamente a metà aprile. Cassa Integrazione: l’accredito è previsto entro la seconda metà del mese.

Per controllare lo stato dei pagamenti, i beneficiari possono accedere al sito INPS tramite SPID, CIE o CNS, selezionando la sezione “Prestazioni” > “Pagamenti”.