La Regione Siciliana ha dato il via libera al progetto presentato da Terna per la realizzazione di nuove infrastrutture sulla Rete di Trasmissione Nazionale, indispensabili per garantire l’alimentazione elettrica della linea ferroviaria Palermo-Catania.

I nuovi lavori in arrivo

L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 38 milioni di euro da parte dell’azienda, guidata da Giuseppina Di Foggia. Il piano prevede la costruzione di una nuova Stazione Elettrica a 150 kV, che prenderà il nome di “Villarosa”, e sarà connessa agli impianti gestiti da Rete Ferroviaria Italiana. Il progetto include inoltre la posa di un nuovo elettrodotto interrato lungo circa 13,5 km, realizzato con cavi isolati in XLPE (polietilene reticolato estruso), una tecnologia moderna che assicura elevati standard di efficienza e sostenibilità ambientale.

Nelle prossime settimane si passerà alla fase esecutiva della progettazione e alle attività preliminari necessarie per l’apertura dei cantieri. Con 3,5 miliardi di euro previsti dal suo Piano di Sviluppo 2025-2034, la Sicilia rappresenta la regione italiana con il maggior volume di investimenti sulla rete elettrica da parte di Terna. Tra i progetti strategici si annoverano anche il Tyrrhenian Link, l’ambizioso collegamento sottomarino in corrente continua che unirà la Sicilia con la Campania e la Sardegna, l’ELMED, l’interconnessione tra Italia e Tunisia nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa, l’elettrodotto Bolano-Annunziata che collegherà la Sicilia alla Calabria e il nuovo asse elettrico Chiaramonte Gulfi – Ciminna, che metterà in comunicazione l’area orientale con quella occidentale dell’Isola. La Sicilia, grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo, si conferma così un nodo centrale nello sviluppo di un sistema energetico sempre più moderno, interconnesso e sostenibile.