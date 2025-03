Meteo Sicilia: dopo una breve parentesi di bel tempo e giornate soleggiate, con temperature miti ideali per trascorrere del tempo all’aerea aperta, una nuova fase di maltempo interesserà l’intero territorio siciliano. Si prospettano per questo inizio settimana condizioni meteorologiche instabili, con temporali e rovesci sparsi che coinvolgeranno sia le aree costiere sia l’entroterra. A questo si aggiunge anche un calo delle temperature che interromperanno il clima più mite dei giorni precedenti, facendo slittare ulteriormente l’arrivo della primavera. Di seguito le previsioni meteo per la giornata di oggi, domani e mercoledì. Ecco cosa ci aspetterà!

Meteo Sicilia, lunedì 24 marzo 2025

Durante la giornata di oggi di lunedì 24 marzo i cieli siciliani si presenteranno coperti da qualche nube. Solo nella città di Trapani il cielo sarà sereno per l’intera giornata con temperature massime di ben 20 gradi. Nonostante i cieli coperti e grigi le temperature non sembrano calare. In molti capoluoghi siculi si registrerà una massima di 24 gradi come ad Agrigento, Caltanisetta, Catania e Siracusa. Cielo grigi ma temperature ancora miti. La città più “fredda” sarà Palermo, con una massima di 18 gradi ad una minima id soli 14 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 25 marzo 2025

Martedì il tempo si presenterà a tratti instabile su gran parte della Sicilia. Anche per la giornata di martedì la giornata sarà completamente coperta da nubi e cieli grigi. Sono inoltre previsti forti temporali nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania. Nella nostra città di Catania le forti piogge interesseranno la metà mattinata intorno alle 13 per poi riprendere verso tarda sera dalle ore 22. Mentre sul resto dell’isola si alterneranno brevi rovesci e schiarite. Inoltre le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Le città più calda sarà Messina con una massima di 19 gradi ed una minima di 15 gradi, mentre quella più fredda sarà Enna con una minima di soli 6 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 26 marzo 2205

Continueranno anche per la giornata di mercoledì le condizioni di maltempo, con rovesci sparsi e forti temporali. Si preannunciano infatti giornate di pioggia su gran parte del territorio, tra cui le città di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo. Forti temporali nella nostra città di Catania ma anche a Ragusa e Siracusa. Durante questa giornata di diffuso maltempo le temperature più calde si registreranno a Siracusa con massime di ben 18 gradi.