Agevolazioni mutuo 2025: acquistare una casa rappresenta un passo fondamentale, ma l’accesso al mutuo può risultare complicato e oneroso, per questo motivo, nel 2025 lo stato italiano ha previsto una serie di agevolazioni mutuo 2025 per sostenere chi intende acquistare la propria abitazione principale.

Agevolazioni mutuo 2025

Le agevolazioni fiscali riducono i costi legati all’acquisto della prima casa, consentendo ai mutuatari di ottenere un risparmio significativo sulle tasse.

Detrazione fiscale sugli interessi passivi

Chi sottoscrive un mutuo per la prima casa può detrarre il 19% degli interessi passivi pagati alla banca.

requisiti per ottenere la detrazione:

l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto.

il mutuo deve essere stipulato entro un anno prima o dopo la compravendita.

il limite massimo di detrazione è 4.000 euro annui, garantendo un risparmio fino a 760 euro all’anno.

Agevolazioni mutuo 2025, imposta sostitutiva ridotta

Per il mutuo prima casa, l’imposta sostitutiva è ridotta allo 0,25%, rispetto all’aliquota standard del 2%.

esempio di risparmio:

importo del mutuo: 150.000 euro

imposta ordinaria (2%): 3.000 euro

imposta agevolata (0,25%): 375 euro

risparmio ottenuto: 2.625 euro

Esenzioni fiscali per l’acquisto della prima casa

A seconda del venditore, sono previste diverse esenzioni:

Acquisto da privato:

imposta di registro ridotta al 2% (anziché 9%).

imposte ipotecaria e catastale fisse: 50 euro ciascuna.

Acquisto da impresa costruttrice:

iva agevolata al 4% (anziché 10%).

imposte ipotecaria e catastale fisse: 200 euro ciascuna.

Fondo di garanzia per il mutuo prima casa 2025

Il fondo di garanzia per la prima casa, gestito da consap, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027, questo strumento aiuta chi non dispone di sufficienti garanzie per ottenere un mutuo.

Chi può accedere al fondo di garanzia?

Il fondo garantisce fino all’80% del mutuo per:

giovani under 36 con isee inferiore a 40.000 euro.

giovani coppie con almeno un membro sotto i 36 anni.

famiglie monogenitoriali con figli minori.

conduttori di alloggi popolari (iacp).

Agevolazioni mutuo 2025, come richiedere il fondo di garanzia

Passaggi da seguire:

verifica se il tuo isee è inferiore a 40.000 euro.

controlla l’elenco delle banche aderenti al fondo.

presenta la richiesta alla banca, allegando isee e documenti di reddito.

Agevolazioni per giovani under 36

Nel 2025 sono state confermate importanti agevolazioni fiscali per gli under 36 che acquistano la prima casa.

Agevolazioni mutuo 2025, esenzioni fiscali per under 36

Se hai meno di 36 anni e un isee inferiore a 40.000 euro, potrai beneficiare di:

esenzione totale dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

credito d’imposta per l’iva pagata su acquisti da imprese.

esenzione dall’imposta sostitutiva sul mutuo (0,25%).

Mutui agevolati per giovani

Le caratteristiche dei mutui per under 36 includono: