Alla Scuola Superiore di Catania 4 stage in matematica, fisica, latino e neuroscienze. Si tratta di importanti opportunità per gli studenti degli istituti superiori che verranno preparati alle fasi nazionali delle olimpiadi delle discipline sopracitate e che potranno godere di un “antipasto” del mondo accademico al quale prenderanno parte terminati gli studi scolastici

La scuola di eccellenza dell’Ateneo catanese, la cui sede è Villa San Saverio, nel quartiere Cibali, ha affidato l’attività di docenza e tutoraggio a diversi allievi che, a loro volta, hanno svolto gli stage negli anni precedenti. Ai microfoni di LiveUniCT, sono intervenuti 4 studenti, per spiegare nel dettaglio in cosa consistono i 4 stage e quali sono le modalità di svolgimento.

Scuola Superiore di Catania: stage di preparazione alle olimpiadi di matematica

Dall’8 al 13 aprile, si darà il via alla nona edizione dello stage di matematica, al quale parteciperanno i ragazzi vincitori della fase provinciale in Sicilia, Calabria e Basilicata, più eventuali auditori. La fase nazionale si svolgerà a Cesenatico. l’organizzatore, Marco Cottone, studente del secondo anno di Magistrale in Matematica, ha illustrato ai microfoni della redazione come si svolgeranno le giornate clou di preparazione. “Durante le giornate ci sarà un susseguirsi di lezioni su argomenti che concernono i problemi ed esercizi che vengono affrontati durante la fase nazionale – spiega Marco –. Siamo già alla nona edizione e cerchiamo di rinnovarci ogni anno e di migliorarlo. Quest’anno abbiamo introdotto anche la gara a squadre che è un evento per coinvolgere di più gli studenti”.

Delle lezioni che, dunque, saranno a metà strada tra il livello liceale e quello universitario, al fine di preparare al meglio gli studenti che prenderanno parte alla competizione.

Scuola Superiore di Catania: stage di preparazione alle olimpiadi di fisica

Lo stage di fisica si terrà dal 25 al 30 marzo. Il programma prevedrà delle giornate in cui si saranno delle lezioni teoriche e sperimentali per preparare al meglio gli studenti partecipanti. A illustrare, nel dettaglio, lo stage è l’organizzatore Adriano Biondo, studente del primo anno di Magistrale in Fisica, curriculum teorico. “Le lezioni saranno tenute da noi allievi, così come le esercitazioni. Allo stage parteciperà la sezione AIF Catania (Associazione Insegnamento per la Fisica) per una prova sperimentale. Ci sarà, inoltre, un seminario svolto dal professore Marco Ruggeri del Dipartimento di Fisica dell’Università di Catania”. Come per matematica, alle Olimpiadi di fisica parteciperanno gli studenti vincitori delle fasi provinciali di Sicilia, Calabria e Basilicata, con una quarta regione in più che sarà la Puglia. Anche in questo caso è prevista la partecipazione di eventuali auditori.

La fase nazionale sarà dal 9 al 12 aprile 2025, a Senigallia (AN).

Scuola Superiore di Catania: stage di latino

Spazio anche all’area umanistica con lo stage di latino, dal 3 al 6 aprile, per la preparazione al Certamen Ciceronianum. Il tema di quest’anno è quello del conflitto civile. Ai microfoni di LiveUniCT è intervenuta la studentessa Carla Migliorisi, tra le organizzatrici e gli organizzatori dello stage, allieva della Scuola Superiore di Catania iscritta al primo anno di Magistrale in Filologia classica. “Lo stage è volto agli studenti che sono interessati a partecipare al Certamen Ciceronianum che quest’anno si terrà a maggio e che avrà come titolo ‘Leggere il conflitto e la parola di Cicerone’. Le lezioni sono articolate suddividendo l’opera ciceroniana, dalle opere storiche a quelle politiche, fino ad arrivare alle epistolae. L’ obiettivo dello stage è quello di fornire a questi ragazzi degli strumenti utili per svolgere al meglio la prova del commento in sede di Certamen. Daremo dei consigli su come scrivere un buon commento, oltre – ha aggiunto Carla – a lezioni anche sulla metrica”.

Nelle singole scuole di tutta la Sicilia che sono state invitate avverrà una selezione per ammettere gli studenti allo stage. Nel programma anche una Lectio magistralis con un ospite ancora da definire.

Scuola Superiore di Catania: stage in neuroscienze

Altro stage della Scuola Superiore di Catania è quello di Neuroscienze. Il referente è lo studente Giulio Ruggeri, del quinto anno di medicina e chirurgia. Dei quattro, è l’unico che si è già concluso, svoltosi nel periodo tra il 6 e il 9 marzo, il cui obiettivo è stato quello di preparare gli studenti alla fase nazionale delle Olimpiadi di Neuroscienze. L’anno scorso è stato raggiunto un ottimo risultato da una studentessa che ha partecipato allo stage della Scuola Superiore di Catania, classificatasi al secondo posto. “Allo stage contribuiscono professori, ricercatori e dottorandi dell’Università di Catania per parlare di tematiche quanto più vicino possibili all’attualità del mondo della ricerca nelle neuroscienze, come il funzionamento di un robot umanoide utilizzato ogni giorno per la terapia e l’accompagnamento terapeutico per bambini con disturbo dell’autismo“.

Le neuroscienze sono, di fatto, un campo che assume sempre più importanza nella Scuola, e non è un caso che l’utilizzo di un robot umanoide sia stato applicato nel supporto terapeutico per bambini con disturbo dell’autismo. A tal proposito Giulio Ruggeri espone le sue opinioni a riguardo: “Il nostro reale obiettivo è quando riusciamo a fare appassionare i ragazzi che vengono a seguirci. Trasmettendo anche solo l’1% possiamo riuscire a cambiare la prospettiva di questi ragazzi”.

Da partecipanti agli stage ad allievi della Scuola Superiore

È stato un percorso comune quello dei 4 studenti intervistati che, da liceali, hanno partecipato agli stage della Scuola Superiore, per poi diventarne allievi nel corso dei loro anni accademici. Si è creato, quindi, un vero e proprio filo conduttore, sfruttando l’opportunità offerta da questi stage, la cui partecipazione non prepara solo per le fasi nazionali delle competizioni ma anche per le prove di ammissione nelle scuole di eccellenza di tutta Italia. Si tratta di un’esperienza arricchente, non solo da un punto di vista meramente accademico ma anche da quello personale.

