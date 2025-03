Nella mattinata di ieri, intorno alle 9:30, un incendio di vaste proporzioni è divampato a Catania, precisamente in via dello Strettoio, una traversa nelle vicinanze di via Domenico Tempio. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il capannone dell’ex fabbrica Italcementi, e si ritiene che l’incendio sia stato alimentato da un cumulo di rifiuti che è andato in fiamme in una discarica abusiva situata nelle vicinanze. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni tra le associazioni ambientali e di tutela dei consumatori, come Codacons e Consaambiente, che hanno espresso forte preoccupazione riguardo alle potenziali conseguenze ambientali e sanitarie derivanti dal rogo.

Le preoccupazione del Codacons e Consaambiente

Secondo quanto riportato, i materiali di scarto e rifiuti bruciati nell’incendio hanno prodotto una densa nube di fumo nero, che è stata visibile da gran parte della città, destando allarme tra i residenti e i passanti. Codacons e Consaambiente hanno sottolineato l’urgenza di fare chiarezza sulle cause dell’incendio, evidenziando la necessità di indagare sulla gestione dell’area coinvolta nell’incidente e di identificare eventuali irregolarità che potrebbero aver contribuito all’accaduto.

Le due associazioni hanno annunciato la presentazione di un esposto in procura per richiedere un’indagine approfondita sull’accaduto e sulle possibili violazioni della normativa ambientale. In particolare, è stato sollevato il problema della discarica abusiva, che potrebbe rappresentare una causa diretta per l’incendio, mettendo in evidenza come la gestione irregolare dei rifiuti possa comportare gravi rischi per la salute pubblica e l’ambiente circostante.

Monitoraggio qualità dell’aria

Inoltre, Codacons e Consaambiente hanno chiesto alle autorità competenti di avviare tempestivamente un monitoraggio della qualità dell’aria nella zona, con l’esecuzione di analisi dettagliate per rilevare la presenza di eventuali inquinanti tossici provenienti dalla combustione dei rifiuti. Il suddetto monitoraggio, secondo le associazioni, è essenziale per valutare i rischi potenziali per la salute della popolazione e per adottare eventuali misure correttive, qualora venissero rilevati livelli di inquinamento pericolosi.

L’incendio ha sollevato anche una riflessione più ampia sulla gestione dei rifiuti e sul problema delle discariche abusive che, purtroppo, continuano ad essere un fenomeno diffuso in molte zone industriali e periferiche delle città. La situazione, oltre a rappresentare un rischio ambientale, evidenzia la necessità di rafforzare i controlli e le politiche di smaltimento dei rifiuti, in modo da prevenire incidenti simili e tutelare la salute pubblica.