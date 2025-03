Ritornano a Catania i corsi gratuiti di difesa personale dell’associazione #doNNevietatomorire, ideati da Valentina Capizzi, sono pronti a ripartire grazie alla collaborazione con l’associazione sportiva t-trainer C.S.K.S. di Catania e all’imprenditore Antonio Cafaro. “I corsi sono attivi già da ben due anni in tutto il territorio catanese – dichiara Valentina Capizzi – forniscono non solo competenze pratiche per affrontare situazioni di pericolo, ma promuovono anche la fiducia in se stesse e il senso di comunità tra donne”.

La presentazione dei corsi

Il 24 marzo, alle 19, si terrà un evento di presentazione presso la sede dell’associazione sportiva t-trainer C.S.K.S., in via Scilla 9 a Catania. All’incontro interverranno figure di rilievo come il vice prefetto Sarita Giuffré, il giudice del Tribunale di Catania Santino Mirabella, la dottoressa Grazia Isgró, presidente della struttura Santa Maria degli Angeli, i Maestri di Karate Santo Torre ed Eleonora Ceruti, l’imprenditore Antonio Cafaro e Valentina Capizzi, ideatrice del progetto. Durante questo primo incontro si parlare su come di dovrebbero affrontare situazioni di pericolo fisico e psicologico, a supporto delle donne vittime di violenza la psicologa Elvira Diolosa.

Valentina Capizza aggiunge: “le lezioni saranno tenute dal Maestro Santo Torre, tecnico dell’associazione e divulgatore della disciplina “Karate Do” in Sicilia, che insieme alla moglie Eleonora Ceruti, Maestra di Karate ed osteopata, ha contribuito alla crescita della disciplina nella nostra regione”.