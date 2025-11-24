Anche quest’anno, l’Università di Catania celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si tiene il 25 novembre, con una serie di eventi tra cui seminari, dibattiti, conferenze e la proiezione video. Questi appuntamenti sono organizzati dai vari dipartimenti e strutture dell’ateneo per sensibilizzare e approfondire il tema della violenza di genere. Per quest’annp il tema prescelto sarà quello dell’International Day for the Elimination of Violence against Women è “There is #NoExcuse for online abuse”.
Durante la giornata di martedì 25 martedì novembre, nell’aula magna del Palazzo Centrale, l’Ateneo promuove l’iniziativa interistituzionale “Un tempo per riflettere sulle relazioni violente”, organizzata congiuntamente con Prefettura di Catania, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Inail – Comitato Consultivo Provinciale di Catania, Ufficio Scolastico Provinciale, Amts e Associazione Thamaia Ets.
Gli eventi in programma da non perdere
Di seguito tutti gli eventi in arrivo e le date da segnare sul calendario. Gli eventi previsti:
- lunedì 24 novembre alle ore 15:30 presso Aula magna, Villa Cerami (Dipartimento di Giurisprudenza) – Convegno “Revenge Porn: la violenza che non ti aspetti – Profili normativi, tecnici e deontologici”;
- martedì 25 novembre alle 16, nell’aula magna di Palazzo Ingrassia (Via Biblioteca), il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania presenta “Controlla la mano, controlla la voce”, un video di sensibilizzazione realizzato da studenti e studentesse del Disfor. Alla proiezione ufficiale, oltre a studentesse, studenti e docenti del Dipartimento, saranno presenti la prorettrice Lina Scalisi, la direttrice del Disfor Loredana Cardullo, la delegata del rettore per i Processi sociologici del territorio e per la parità di genere Liana Daher, e la prof.ssa Cinzia Recca;
- dal 21 al 27 novembre presso AOU Policlinico “Rodolico – San Marco”, organizzate una serie di iniziative in collaborazione con la Fondazione Onda ETS e con l’associazione Thamaia Onlus. Nello specifico le giornate saranno quella già trascorsa del 21 novembre, e quelle del 24,25,26,27. Sulla pagina ufficiale del Policlinico il calendario completo con tutti i dettagli a riguardo.
- da martedì 25 a domenica 30 novembre, dalle 9:30 alle 18, nel bookshop del Monastero dei Benedettini, ha luogo “Vite di donne nella storia. Anche la cancellazione è violenza”. L’iniziativa, promossa dal Collettivo RivoltaPagina e dal Centro Studi di Genere Genus, in collaborazione con Officine Culturali e il Dipartimento di Scienze Umanistiche, si svolge in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.