Anche quest’anno, l’Università di Catania celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si tiene il 25 novembre, con una serie di eventi tra cui seminari, dibattiti, conferenze e la proiezione video. Questi appuntamenti sono organizzati dai vari dipartimenti e strutture dell’ateneo per sensibilizzare e approfondire il tema della violenza di genere. Per quest’annp il tema prescelto sarà quello dell’International Day for the Elimination of Violence against Women è “There is #NoExcuse for online abuse”.

Durante la giornata di martedì 25 martedì novembre, nell’aula magna del Palazzo Centrale, l’Ateneo promuove l’iniziativa interistituzionale “Un tempo per riflettere sulle relazioni violente”, organizzata congiuntamente con Prefettura di Catania, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Inail – Comitato Consultivo Provinciale di Catania, Ufficio Scolastico Provinciale, Amts e Associazione Thamaia Ets.

Gli eventi in programma da non perdere

Di seguito tutti gli eventi in arrivo e le date da segnare sul calendario. Gli eventi previsti: