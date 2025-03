Giovedì 20 marzo, in occasione della “Giornata nazionale delle Università” – Università Svelate 2025 – l’Università di Catania, in collaborazione con il Comune, organizza un tour per scoprire luoghi iconici e siti normalmente inaccessibili al pubblico. L’evento è promosso dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca. L’evento sarà un’opportunità imperdibile per visitare spazi simbolici che raccontano la storia della città e dell’ateneo.

Quest’anno, l’attenzione sarà focalizzata sulle città universitarie, che sono luoghi di innovazione e collaborazione tra atenei e comunità locali.Pertanto, si punta a rafforzare la collaborazione tra CRUI e ANCI per trasformare queste città in luoghi più efficienti, sostenibili, vivaci e accoglienti, a beneficio non solo degli studenti, ma anche dell’intera comunità urbana di cui fanno parte.

I luoghi visitabili e gli orari

Giovedì 20 marzo 2025, dalle 9 alle 17, sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite che permetteranno di scoprire luoghi iconici e altri siti solitamente non aperti al pubblico. Gli studenti di Unict guideranno i partecipanti in questi affascinanti tour, che sono aperti a tutti e senza costi di partecipazione. Tra i luoghi inclusi nel circuito ci sono:

Ecco le tappe del percorso culturale: