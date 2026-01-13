È attivo il servizio digitale della Direzione Cultura dedicato ai siti museali del Comune con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni, alle attività culturali e ai sistemi di prenotazione e bigliettazione elettronica.

Attraverso il portale dei servizi online è possibile consultare schede aggiornate sui siti museali, verificare orari, costi e disponibilità, prenotare visite, acquistare biglietti e accedere alle agevolazioni tariffarie previste per specifiche categorie.

Le prenotazioni vengono confermate secondo i tempi indicati dalle singole strutture, mentre eventi, mostre e spettacoli seguono il calendario ufficiale pubblicato dal Comune sul sito istituzionale.