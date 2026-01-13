È attivo il servizio digitale della Direzione Cultura dedicato ai siti museali del Comune con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni, alle attività culturali e ai sistemi di prenotazione e bigliettazione elettronica.
L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini e ai visitatori interessati a scoprire il patrimonio storico-artistico catanese, partecipare a mostre, rassegne, spettacoli teatrali e attività educative organizzate dall’Amministrazione. Il progetto è stato sviluppato nel rispetto del Piano comunale della Cultura, in linea con la normativa nazionale e regionale in materia di promozione culturale.
Attraverso il portale dei servizi online è possibile consultare schede aggiornate sui siti museali, verificare orari, costi e disponibilità, prenotare visite, acquistare biglietti e accedere alle agevolazioni tariffarie previste per specifiche categorie.
Le prenotazioni vengono confermate secondo i tempi indicati dalle singole strutture, mentre eventi, mostre e spettacoli seguono il calendario ufficiale pubblicato dal Comune sul sito istituzionale.
Il servizio è sempre operativo e supporta anche attività temporanee, laboratori stagionali ed eventi speciali.
Il nuovo servizio digitale è raggiungibile attraverso il portale del Comune, al link https://www.comune.