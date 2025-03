Bonus Tari 2025: nel 2025, i cittadini potranno beneficiare di un nuovo bonus Tari, che consente una riduzione del 25% sulla tassa sui rifiuti. Questa agevolazione è destinata alle famiglie con un reddito basso, ed è calcolata in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il bonus viene concesso a chi ha un ISEE non superiore a 9.530 euro. In alternativa, per le famiglie numerose, è possibile usufruire del bonus con un ISEE che non superi i 20.000 euro.

Il Bonus è noto anche come bonus sociale rifiuti e rappresenta un aiuto per le persone e le famiglie che si trovano in condizioni economiche più difficili. L’intento del governo è quello di alleggerire il peso della tassa sui rifiuti per chi ha difficoltà economiche. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Bonus Tari 2025, di cosa si tratta

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 del 13 marzo 2025, il Governo ha confermato l’introduzione del bonus Tari per il 2025, che consiste in uno sconto del 25% sulla tassa sui rifiuti.

La TARI, ovvero la Tassa sui Rifiuti, è un’imposta che i cittadini devono versare per coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il calcolo della tassa si basa sulla superficie dell’immobile e sul numero di persone che vi risiedono, considerando anche la quantità di rifiuti prodotti. Si ricorda che ogni Comune stabilisce autonomamente le proprie tariffe, modalità di pagamento ed eventuali esenzioni, tuttavia, il bonus sociale rifiuti è un’agevolazione che viene applicata a livello nazionale. Questo bonus si somma alle riduzioni che i singoli Comuni possono già prevedere per determinate categorie di cittadini.

Bonus Tari 2025, come richiederlo

Il bonus Tari non necessita di una richiesta da parte degli utenti domestici che possiedono un ISEE valido e soddisfano i requisiti previsti. Il processo di riconoscimento avviene automaticamente grazie alla condivisione delle informazioni tra l’ARERA, l’INPS, i Comuni e i gestori del servizio di raccolta dei rifiuti, garantendo così che il bonus venga applicato senza dover compiere alcuna azione da parte degli utenti. Gli aventi diritto vedranno il bonus applicato direttamente come uno sconto sulla tassa.

Va ricordato che i cittadini che rientrano nei requisiti stabiliti, e che soddisfano anche quelli specifici definiti dai regolamenti comunali, possono beneficiare sia del bonus Tari a livello nazionale, sia di eventuali agevolazioni locali previste dal proprio Comune di residenza

Bonus Tari 2025, a chi spetta

Il bonus sociale per la Tari è destinato ai nuclei familiari che si trovano in situazione di disagio economico, con una sola fornitura di servizio per ogni famiglia. Per ottenere una riduzione del 25% sulla tassa, l’ISEE del nucleo familiare non deve superare i 9.530 euro, oppure i 20.000 euro nel caso di famiglie con almeno 4 figli a carico.