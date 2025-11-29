Sono ufficialmente aperte le richieste online per i buoni libro nel Comune di Catania. Il servizio è destinato ai genitori, tutori o affidatari degli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado, sia statali che paritarie, e residenti nel comune. Si ricorda che il bonus libro potranno essere utilizzati per l’acquisto dei testi scolastici e verranno concessi in base ai criteri stabiliti dalla Regione Siciliana.

Bonus libri, in cosa consiste

Nello specifico il servizio consentirà a numerose famiglie di ottenere un contributo economico per l’acquisto dei libri di testo, destinato agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado (statali e paritarie) residenti nel Comune di Catania. L’assegnazione del nuovo incentivo avverrà:

in conformità alle direttive regionali annuali emanate dalla Regione Siciliana;

nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di diritto allo studio (Legge 68/1976 e successive modifiche);

secondo le modalità definite dal Comune di Catania.

Il servizio, inoltre, prevede:

resentazione della domanda online (genitori, tutori o affidatari) tramite SPID o CIE;

erogazione del contributo secondo le modalità definite dal Comune.

Come inviare richiesta

Per poter presentare la domanda occorrerà:

accedere con SPID o CIE a l portale dei servizi online del Comune di Catania, tramite il pulsante “Accedi al servizio online”;

l portale dei servizi online del Comune di Catania, tramite il pulsante “Accedi al servizio online”; compilare il modulo di domanda inserendo i dati dell’alunno e del richiedente;

confermare e inviare la domanda.

Si ricorda che per poter ottenere il bonus e accedere al portale sarà necessario possedere SPID o CIE e che l’alunno sia residente nel Comune di Catania e frequenti una scuola secondaria di primo grado, statale o paritaria, ubicata nel territorio comunale o anche al di fuori dello stesso. Si ricorda che il servizio va richiesto ogni anno scolastico e che è gratuito e non saranno previste quote di partecipazione a carico delle famiglie.