Mobilità personale ATA: dal 14 marzo al 31 marzo 2025, il personale ATA di ruolo potrà presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2025/26 attraverso la piattaforma Istanze Online del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Ecco tutte le informazioni utili su scadenze, modalità di presentazione e documentazione necessaria.

Mobilità personale ATA 2025/26: come presentare domanda su Istanze Online

Per accedere alla piattaforma Istanze Online, è necessario essere registrati nell’area riservata del portale ministeriale e autenticarsi con SPID o CIE. Una volta effettuato l’accesso, la domanda di mobilità deve essere compilata seguendo questi passaggi:

Inserire la domanda: Utilizzare la funzione “Inserisci” per compilare i campi richiesti. Allegare la documentazione: Nella sezione “Allegati” vanno caricati tutti i moduli richiesti, comprese eventuali autocertificazioni. Inviare la domanda: Una volta completata, la domanda va inoltrata all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) competente tramite la funzione “Invia”. Dopo l’invio, si potrà scaricare il modulo PDF dalla sezione “Archivio” della piattaforma. Verificare lo stato della domanda: Per essere considerata valida, la domanda deve risultare nello stato “inviata”.

Revoca della domanda: È possibile revocare la richiesta già inviata entro il 2 maggio 2025.

Per evitare errori, è fondamentale verificare che tutti i dati inseriti siano corretti e completi. In caso di problemi tecnici con la piattaforma, è consigliabile contattare l’assistenza ministeriale prima della scadenza.

Scadenze e date importanti per la mobilità ATA 2025/26

14 marzo – 31 marzo 2025 → Presentazione delle domande su Istanze Online.

2 maggio 2025 → Termine ultimo per la revoca delle domande.

12 maggio 2025 → Comunicazione delle domande al SIDI e aggiornamento dei posti disponibili.

3 giugno 2025 → Pubblicazione degli esiti della mobilità.

Modulistica e autodichiarazioni per la domanda di mobilità

Il Ministero mette a disposizione una serie di moduli e autodichiarazioni da allegare alla domanda di trasferimento. Tra questi:

Domanda di trasferimento – per chi richiede il cambio di sede di servizio.

Domanda di passaggio di profilo – per chi aspira a un ruolo differente all’interno del personale ATA.

Allegato D ATA – Dichiarazione dell’anzianità di servizio.

Allegato E ATA – Dichiarazione di servizio continuativo.

Allegato F ATA – Dichiarazione per il punteggio aggiuntivo.

Allegato G ATA – Dichiarazione per DSGA con deroghe.

Tutti i documenti ufficiali sono consultabili sul sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata alla mobilità del personale scolastico.

Mobilità personale ATA 2025/26: Normativa di riferimento

La mobilità del personale ATA è regolata dall’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 2025/28, che stabilisce i criteri per i trasferimenti e i passaggi di profilo.

Documenti di riferimento:

Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2025/26.

sulla mobilità 2025/26. Nota Ministeriale con istruzioni operative.

con istruzioni operative. Dichiarazione congiunta sui punteggi, utile per la valutazione dei titoli di servizio.

Per chi intende migliorare il proprio punteggio in vista delle future mobilità, sono disponibili corsi di formazione certificati, che possono fornire crediti utili per scalare le graduatorie.

Consulenza personalizzata per la Mobilità personale ATA 2025/26

Per chi ha dubbi sulla compilazione della domanda, alcuni enti e sindacati offrono consulenze personalizzate, con possibilità di prenotare appuntamenti online.

La Mobilità scuola 2025 rappresenta un’importante opportunità per il personale ATA che desidera cambiare sede o profilo lavorativo. È fondamentale rispettare le scadenze e allegare correttamente tutta la documentazione per evitare errori nella domanda.