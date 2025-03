Un anno di merito per la Sicilia questo 2025, in cui una serie di eventi che celebrano la sua cucina unica, confermandola come cuore pulsante della gastronomia europea. Il titolo di Regione Europea della Gastronomia 2025, conferito dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), sarà il protagonista di un anno di festeggiamenti che animeranno l’isola da maggio a ottobre. La kermesse di tre giorni a Milano ha dato il via a questa emozionante stagione, culminata con la “Tavola della Festa”, che ha anticipato un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgeranno ben 20 territori siciliani.

Un palcoscenico di eccellenze: la Sicilia in mostra

L’evento milanese ha rappresentato una vetrina straordinaria per le eccellenze della biodiversità siciliana. Agrumi profumati, formaggi DOP, pistacchi di Bronte, cioccolato di Modica, oli extravergine d’oliva e i rinomati vini siciliani hanno conquistato i palati dei partecipanti, che hanno potuto apprezzare anche la maestria degli chef siciliani. Questi ultimi, veri artigiani del gusto, hanno celebrato la cucina siciliana in tutte le sue sfumature, sottolineando la ricchezza e la varietà della gastronomia dell’isola.

Durante l’evento, Salvatore Barbagallo, Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Regione Siciliana ha sottolineato l’importanza di unire il territorio siciliano per creare un format inclusivo che valorizzi ogni angolo dell’isola. Elvira Amata, Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo ha aggiunto ” La cucina siciliana è un pilastro della nostra strategia turistica, un’esperienza autentica che attrae visitatori da tutto il mondo, desiderosi di scoprire i tesori nascosti della nostra regione “

Premi, spettacoli e la “Tavola della festa”

La manifestazione ha visto anche la consegna del “Premio Giornalistico Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”, che ha premiato i professionisti dell’informazione i quali hanno raccontato con passione la gastronomia siciliana. Non sono mancati anche gli show di cucina, organizzati dall’Unione Regionale Cuochi Siciliani e dall’Associazione Italiana Cuochi Germania, che hanno trasformato l’evento in un laboratorio sensoriale celebrando la dieta mediterranea e la cultura del cibo.

La kermesse si è poi conclusa con il trionfo della “Tavola della Festa”, un’installazione artistica che ha reso omaggio alla primavera ed ai prodotti tipici siciliani. I piatti preparati da chef come Giuseppe Carollo, Angelo Pumilia e Francesco Patti hanno deliziato i partecipanti con preparazioni tradizionali come il timballo di pollo e carciofi, fino alla cassata siciliana, generando un tripudio di sapori autentici. Il brindisi finale con i vini DOC Sicilia ha chiuso l’evento in grande stile.

Un viaggio tra i sapori dell’isola

Con il titolo di regione europea della gastronomia 2025, la Sicilia si conferma come una delle destinazioni gastronomiche più affascinanti d’Europa, capace di unire tradizione e innovazione, con un forte impegno verso la sostenibilità e la conservazione delle tradizioni culinarie. Per onorare questa terra e la sua unicità, a partire dal primo evento, a Corleone dal 2 al 5 maggio, i comuni siciliani diventeranno protagonisti di un vero e proprio pellegrinaggio gastronomico. Degustazioni, cooking show, esperienze sensoriali e percorsi enogastronomici animeranno il territorio, coinvolgendo non solo i produttori locali, ma anche il settore della ristorazione e dell’ospitalità. Un’opportunità unica per i wine lover e gli enoturisti di scoprire i sapori autentici dell’isola, ma anche per i siciliani di conoscere, riscoprire ed apprezzare il proprio patrimonio gastronomico e culturale.