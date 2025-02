In appena sei ore dall’apertura della piattaforma, sono già state presentate oltre 1.500 domande all’Irfis per il reddito di povertà. Il sistema è stato attivato oggi, 25 febbraio, alle ore 12, e finora sono pervenute istanze per un totale di circa 4,5 milioni di euro, con una media di 3.000 euro per ogni famiglia richiedente. Inoltre, altre 5.000 domande sono ancora in fase di bozza, pronte per essere inviate. Non si tratta di una semplice corsa alla presentazione delle richieste, ma di un processo che porterà alla redazione di una graduatoria, con un termine fissato al 15 aprile per inviare le istanze.

Oltre 10.000 famiglie

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani dichiara: “un grande successo visto che in poche ore sono stati oltre 10 mila gli accessi alla piattaforma digitale gestita dalla nostra finanziaria, senza nessun problema. Dai primi dati, pensiamo di potere andare incontro alle richieste di 10 mila famiglie siciliane che vivono in condizioni di difficoltà economiche, garantendo loro un sostegno immediato per affrontare le spese essenziali. Vogliamo fornire un aiuto tangibile alle persone più vulnerabili, affinché nessuno si senta abbandonato in un momento così delicato”. Nonostante l’alto numero di richieste, Schifani ha evidenziato che il sistema informatico ha gestito con successo oltre 10.000 accessi alla piattaforma, senza problemi tecnici. Il presidente ha inoltre dichiarato che, in base ai primi dati, si prevede di riuscire a soddisfare le necessità di circa 10.000 famiglie siciliane, che vivono in condizioni economiche difficili, garantendo un aiuto concreto e immediato per affrontare le spese più urgenti. “Il nostro obiettivo è fornire un sostegno reale alle persone più vulnerabili e assicurare che nessuno si senta solo in un periodo tanto delicato”, ha aggiunto Schifani.

L’abbattimento degli interesse sui mutui

Parallelamente, un’altra misura importante gestita dall’Irfis riguarda l’abbattimento degli interessi sui mutui per le piccole e medie imprese siciliane. Questa iniziativa, che ha ricevuto un finanziamento di 45 milioni di euro da parte del governo regionale, è già in fase avanzata. Finora, ben 5.700 imprese hanno presentato le loro richieste, per un importo complessivo che supera i 46 milioni di euro. Le domande possono essere presentate fino al 4 marzo, dopodiché avverrà l’istruttoria delle pratiche, e successivamente, entro 30 giorni, verranno erogate le risorse alle imprese che ne avranno diritto.