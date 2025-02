Scadenze bonus 2025: il panorama delle agevolazioni fiscali in Italia presenta importanti novità. Alcuni bonus sono stati prorogati, altri modificati, mentre alcuni non sono stati rinnovati. Ecco una panoramica dettagliata delle principali agevolazioni e delle relative scadenze per il 2025.

Scadenze Bonus 2025: bonus ristrutturazioni

La detrazione per le ristrutturazioni edilizie prosegue anche nel 2025, ma con modifiche significative:

Aliquota di detrazione : 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024; dal 1° gennaio 2025, l’aliquota scende al 36%.

Limite di spesa: 96.000 euro per unità immobiliare fino al 31 dicembre 2024; ridotto a 48.000 euro dal 2025.

Queste modifiche rendono vantaggioso anticipare eventuali lavori di ristrutturazione entro la fine del 2024 per beneficiare delle condizioni più favorevoli.

Scadenze Bonus 2025: Ecobonus

L’Ecobonus, l’incentivo per l’efficientamento energetico degli edifici, subisce variazioni a partire dal 2025:

Aliquota di detrazione : rimane al 50% per le prime case; scende al 36% per le seconde abitazioni.

Limite di spesa: 96.000 euro per unità immobiliare.

Queste modifiche incentivano i proprietari di prime case a pianificare interventi di riqualificazione energetica nel 2025, mentre per le seconde abitazioni la detrazione sarà meno vantaggiosa.

Scadenze Bonus 2025: Superbonus

Il Superbonus continua il suo processo di riduzione:

Aliquota di detrazione : 65% per le spese sostenute nel 2025.

Requisito: per accedere al Superbonus nel 2025, è necessario che la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) sia stata presentata entro il 15 ottobre 2024.

Questa misura mira a incentivare la tempestiva pianificazione degli interventi di riqualificazione energetica.

Scadenze Bonus 2025: SismaBonus

Il Sismabonus, dedicato agli interventi di miglioramento sismico, è prorogato fino al 31 dicembre 2025 con aliquote decrescenti:

110% : fino al 31 dicembre 2023.

70% : fino al 31 dicembre 2024.

65%: fino al 31 dicembre 2025.

Questa progressiva riduzione delle aliquote incentiva la realizzazione tempestiva degli interventi antisismici.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Confermato per il 2025, il bonus mobili ed elettrodomestici prevede:

Aliquota di detrazione : 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Limite di spesa: 5.000 euro per il 2025.

È importante effettuare i pagamenti con metodi tracciabili, come bonifico, carta di credito o debito.

Bonus barriere architettoniche

Prorogato fino al 31 dicembre 2025, questo bonus offre una detrazione per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche:

Aliquota di detrazione : 75% delle spese sostenute.

Ripartizione: in 5 quote annuali di pari importo.

Questa misura è rivolta a favorire l’accessibilità e la mobilità all’interno degli edifici.

Scadenze Bonus 2025: Bonus mamma

Nel 2025, il bonus mamma è esteso anche alle lavoratrici autonome con almeno due figli e un reddito fino a 40.000 euro. Il decreto attuativo che specifica modalità e importi sarà pubblicato entro il 31 gennaio 2025

Maxi-deduzione per nuove assunzioni

Prorogata per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, questa misura mira a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato:

Maggiorazione del 20% : sul costo del personale deducibile.

Maggiorazione del 30%: per l’assunzione di categorie di lavoratori svantaggiati.

Questa agevolazione è volta a stimolare l’occupazione stabile e l’inclusione nel mercato del lavoro.