Dopo il grande successo della pista di pattinaggio su ghiaccio allestita durante le festività natalizie in Piazza Manganelli, Catania si prepara a offrire una nuova pista!. Questa volta, si sposterà in una location completamente rinnovata: Piazza Federico di Svevia, una delle piazze più suggestive della città, situata a pochi passi dal maestoso Castello Ursino. Piazza Federico di Svevia, recentemente pedonalizzata, sarà il nuovo cuore pulsante di divertimento e svago per grandi e piccoli, e rappresenterà un punto di ritrovo ideale, capace di attrarre visitatori locali e internazionali.

Info su orari e costo biglietti

La pista resterà aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 fino alle 23:59, permettendo ai visitatori di godere della magia del ghiaccio in qualsiasi momento della giornata. Grazie a una copertura speciale, sarà possibile pattinare anche in caso di pioggia, garantendo un’esperienza ininterrotta e accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni meteo. Durante il Carnevale, la pista sarà animata da festeggiamenti, con la possibilità di pattinare in maschera, creando un’occasione imperdibile per chi desidera vivere l’allegria tipica di questa festa in modo originale.

Il costo per accedere alla pista sarà di 7 euro per mezz’ora, con il noleggio dei pattini incluso nel prezzo, una proposta economica che consentirà a tutti di vivere un’esperienza affascinante e divertente. Come già accaduto con la pista natalizia, la gestione è affidata a Etna Eventi Management, che ha curato l’organizzazione dell’evento, assicurando la massima sicurezza e qualità per ogni partecipante.

Rivitalizzare Piazza Federico di Svevia

Oltre a essere una grande occasione di svago, la pista di pattinaggio su ghiaccio rappresenta anche un’importante opportunità per valorizzare ulteriormente Piazza Federico di Svevia, dando nuova vita a questa storica zona di Catania. La presenza di questa attrazione contribuirà a rivitalizzare la piazza, trasformandola in un punto di incontro vivace e dinamico, capace di attirare residenti e turisti. Questo intervento diventa ancora più significativo in un contesto in cui, dopo la chiusura del Castello Ursino, alcuni commercianti temevano una possibile “desertificazione” dell’area. Il flusso continuo di visitatori relativo alla nuova pista di pattinaggio potrà rappresentare una spinta importante per i commercianti, contribuendo a rendere Piazza Federico di Svevia un polo di attrazione a 360 gradi per tutta la comunità.