Meteo Sicilia: Le previsioni meteo di questo inizio settimana non sono delle migliori. Durante questa penultima settimana di febbraio, il tempo sarà caratterizzato da un deciso calo delle temperature su gran parte dell’Isola. I primi giorni della settimana saranno all’insegna di freddo e piogge, con cieli nuvolosi e precipitazioni sparse. A partire da metà settimana, le condizioni meteo potrebbero migliorare, con qualche schiarita, ma le temperature rimarranno comunque sotto la media stagionale. Di seguito le previsioni meteo in Sicilia e a Catania!

Meteo Sicilia, lunedì 17 febbraio

Lunedì, la pressione atmosferica continuerà ad aumentare. Proprio per questo motivo per la giornata di oggi non sono previste precipitazioni, ma il cielo continuerà ad essere parzialmente coperto da qualche nuvola. Le temperature resteranno piuttosto equilibrate su tutta l’isola. Siracusa si prenderà il titolo di città più calda, con una massima di 19°C e una minima di 7°C, mentre Enna, come sempre, sarà la più fresca, con 12°C di massima e 10°C di minima.

Meteo Sicilia, martedì 18 febbraio

Domani, il tempo sarà decisamente diverso rispetto a oggi. Le nubi continueranno a coprire gran parte dell’isola, tranne Trapani, che invece potrà godere di una giornata di sole, a differenza di Catania che invece, sarà interessata da deboli piogge. In questo scenario invernale e diviso, le temperature subiranno una leggera diminuzione rispetto al giorno precedente. Siracusa sarà la città più calda, con una massima di 16°C e una minima di 6°C, mentre Enna, come di consueto, sarà la più fredda, con una massima di 11°C e una minima che scenderà fino a 0°C.

Le possibilità di pioggia aumenteranno rendendo più probabili che si verifichino, mentre i venti saranno ancora deboli.

Meteo Sicilia, mercoledì 19 febbraio

La giornata di mercoledì il tempo peggiorerà ulteriormente. Gran parte dell’isola sarà coperta da nuvole, e in alcune zone ci saranno anche delle piogge, come a Catania e Siracusa. Le temperature non subiranno variazioni significative rispetto a quelle di martedì. Le città più calde saranno Palermo e Agrigento, con una massima di 16°C. Enna, come sempre, sarà la più fredda, con una massima di 9°C e una minima di 6°C.

I venti saranno ancora deboli, mentre le percentuali di pioggia saranno ancora alte in alcune città, quindi che affronteranno un rischio di pioggia.