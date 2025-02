I Carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità), insieme ai militari della Compagnia di Randazzo e della Stazione di Linguaglossa, hanno eseguito una serie di controlli mirati su diverse attività commerciali ai piedi dell’Etna. L’operazione ha coinvolto bar, ristoranti e pasticcerie con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantire la sicurezza alimentare per i consumatori. L’iniziativa è stata predisposta in vista della giornata di San Valentino e dei festeggiamenti di Carnevale, concentrandosi sulla qualità e tracciabilità degli alimenti destinati alla vendita e al consumo.

Sequestrati 20 Kg di alimenti privi di tracciabilità

Nel laboratorio di un bar-pasticceria del centro, gli ispettori del Nas hanno individuato oltre 20 kg di prodotti alimentari privi di certificazione sulla provenienza. Il sequestro ha riguardato dolciumi e insaccati, tra cui zeppole di riso, panzerotti dolci misti, cornetti surgelati, brioche fresche, pangrattato, salumi, formaggi, olio e frutta. Tutti questi alimenti erano conservati in condizioni non idonee, privi di tracciabilità e manipolati senza il rispetto delle norme sanitarie. Per queste irregolarità, il titolare dell’attività è stato sanzionato con una multa di 2.500 euro.

Segnalazione all’ASP per gravi carenze igienico-sanitarie

Oltre alle irregolarità relative alla tracciabilità degli alimenti, i Carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e criticità strutturali all’interno dell’attività controllata. La situazione ha reso necessaria una segnalazione immediata all’ASP di Catania per ulteriori accertamenti e possibili provvedimenti. L’operazione dei Nas sottolinea l’importanza dei controlli nel settore alimentare per garantire standard di sicurezza adeguati ai consumatori.