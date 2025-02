Questa mattina, intorno alle 8, un’auto ha preso fuoco sulla rotonda della circonvallazione di Catania, nei pressi dell’ospedale Garibaldi Nesima, in direzione del centro città. Il veicolo, una berlina Mercedes, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme per cause ancora da accertare. Nell’incendio è rimasta parzialmente coinvolta anche una seconda vettura, un’utilitaria che si trovava nelle vicinanze.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale etneo, che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni hanno richiesto tempo, causando inevitabili disagi alla viabilità.

A causa dell’incidente, il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, con lunghe code lungo la circonvallazione. La situazione è gradualmente tornata alla normalità dopo il completamento dell’intervento di spegnimento e la rimozione dei veicoli coinvolti.