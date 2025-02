Meteo Sicilia: il fine settimana in Sicilia si prospetta grigio e piovoso, con cieli coperti e precipitazioni sparse che accompagneranno le giornate da venerdì a domenica. Le temperature si manterranno su valori miti, senza particolari sbalzi, ma il vento moderato e l’umidità contribuiranno a rendere l’atmosfera più pungente, soprattutto nelle ore serali. Qualche schiarita potrà fare capolino, in particolare nella giornata di sabato, regalando brevi momenti di tregua, ma il consiglio è di non farsi ingannare: le nuvole torneranno presto a coprire il cielo e l’ombrello resterà un compagno fidato per tutto il weekend.

A seguire, le previsioni dettagliate per ogni giorno di questo fine settimana.

Meteo Sicilia: venerdì 7 febbraio

La giornata odierna sarà caratterizzata da nuvolosità variabile, con cieli coperti soprattutto al mattino e al pomeriggio, mentre la serata vedrà arrivare le prime deboli piogge di questo fine settimana. Le temperature oscilleranno tra i 9°C e i 15°C, con la massima prevista intorno a mezzogiorno e la minima nelle prime ore del mattino. Tutto il corso della giornata sarà accompagnata da venti moderati provenienti da Est, che soffieranno con intensità compresa tra i 17 e i 27 km/h.

Meteo Sicilia: sabato 8 febbraio

La giornata di sabato sarà segnata da pioggia alternata a schiarite. Al mattino le precipitazioni saranno abbondanti, ma già nel pomeriggio il tempo migliorerà con piogge più leggere, mentre la serata sarà accompagnata da possibili brevi piovaschi e qualche schiarita. Le temperature, nel corso della giornata di domani, resteranno piuttosto stabili, con una minima di 12°C alle 23 e una massima di 13°C che si registrerà intorno alla mezzanotte. I venti soffieranno moderati da Est-Sud-Est sia al mattino che al pomeriggio, con intensità tra i 28 e i 33 km/h, per poi stabilizzarsi intorno ai 30 km/h in serata.

Meteo Sicilia: domenica 9 febbraio

La domenica sarà caratterizzata prevalentemente da precipitazioni, con deboli rovesci che si alterneranno durante tutto il corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12°C di minima, registrati alle 5 del mattino, e i 13°C di massima, che si raggiungeranno intorno alle 11. La quota neve si abbasserà fino a 940 metri nelle ore serali, mentre lo zero termico si attesterà a 1530 metri a tarda notte. I venti saranno moderati, provenienti da Est-Sud-Est al mattino e al pomeriggio con intensità di circa 32 km/h, per poi rinforzarsi in serata, con raffiche tra i 29 e i 36 km/h.