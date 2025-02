Borse di studio per studenti delle scuole superiori: le borse di studio per studenti delle scuole superiori rappresentano un’importante opportunità per supportare economicamente le famiglie e incentivare il merito scolastico. Anche per il 2025, il Ministero e le Regioni mettono a disposizione diversi bandi rivolti a chi desidera ottenere un aiuto economico per sostenere le spese scolastiche o intraprendere esperienze formative di valore.

Quali sono le borse di studio disponibili per gli studenti delle scuole superiori?

Le borse di studio per le scuole superiori sono destinate a diverse categorie di studenti e vengono erogate per differenti finalità, tra cui:

Merito scolastico, per premiare studenti con ottimi risultati accademici;

per premiare studenti con ottimi risultati accademici; Sostegno economico , rivolto a famiglie con reddito basso;

, rivolto a famiglie con reddito basso; Esperienze formative, come soggiorni studio all’estero o corsi di specializzazione in determinati ambiti.

Ecco alcuni bandi di borse di studio per studenti delle scuole superiori in scadenza a febbraio 2025

1. Bando estate INPSieme estero 2025

Questa borsa di studio offre la possibilità agli studenti delle scuole superiori di partecipare a soggiorni studio all’estero per una durata di 15 giorni nei mesi di giugno, luglio e agosto. La domanda deve essere presentata tramite il sito INPS entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2025.

2. Borse di studio regione Sicilia 2024/2025

Rivolte agli studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e paritarie, della Sicilia, queste borse di studio sono accessibili a chi ha un ISEE familiare pari o inferiore a 8.000,00 euro. La domanda deve essere presentata presso l’istituzione scolastica frequentata entro il 18 febbraio 2025.

3. Borse di studio ITS 2024-25

INPS mette a concorso 120 borse di studio del valore di 4.000 euro per studenti fuori sede che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). La domanda deve essere inviata attraverso il Portale prestazioni welfare entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2025.

Come partecipare ai bandi di borse di studio per studenti delle scuole superiori?

Per candidarsi alle borse di studio disponibili, è fondamentale: